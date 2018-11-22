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Какой сегодня праздник: 23 ноября

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (242)
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Что происходило раньше в этот день, кто родился 23 ноября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 23 ноября в мире отмечают Черную пятницу (Black Friday)? Это день огромных скидок и распродаж в магазинах.  Ежегодно этот праздник отмечают в первую пятницу после Дня благодарения в США (четвертый четверг ноября).

Также сегодня противоположный праздник - День отказа от покупок. Общественники призывают людей воздержаться в этот день от приобретений, так как в распродажу в магазинах в массовых давках ежегодно гибнут люди.

Еще сегодня Международный день акварели. А православные христиане отмечают День памяти святого Георгия Победоносца. 

Что происходило 23 ноября:

1957 — В Италии вышел в свет роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго".

2004 - День рождения популярной компьютерной игры "World of Warcraft".

Кто родился 23 ноября:

1875 — Анатолий Луначарский (ум. 1933), советский политический деятель, литературный критик, писатель.

1908 — Николай Носов (ум. 1976), советский детский писатель ("Незнайка").

1935 - Владислав Волков (погиб в 1971), космонавт, дважды Герой Советского Союза.

1966 — Венсан Кассель, французский актер.

Кого не стало 23 ноября:

1729 — Александр Меншиков (р. 1673), русский государственный и военный деятель, светлейший князь, сподвижник Петра I.

1864 — Василий Струве (р. 1793), академик, астроном и геодезист.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (242)
Теги:
праздник
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