Какой сегодня праздник: 24 ноября

А вы знали, что 24 ноября родился знаменитый режиссер Эмир Кустурица?
Что происходило 24 ноября:
1859 - В продаже появился труд Чарльза Дарвина "Происхождение видов".
Кто родился 24 ноября:
1632 — Бенедикт Спиноза (ум. 1677), нидерландский философ.
1730 — Александр Суворов (ум. 1800), российский полководец, генералиссимус.
1826 — Карло Коллоди (ум. 1890), итальянский писатель, автор сказки "Приключения Пиноккио".
1864 — Анри де Тулуз-Лотрек (ум. 1901), французский живописец, постимпрессионист.
1888 — Дейл Карнеги (ум. 1955), американский педагог, лектор, писатель.
1934 - Альфред Шнитке (ум. 1998), советский и российский композитор и пианист, теоретик музыки.
1938 - Наталья Крачковская (ум. 2016), актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
1941 — Александр Масляков, российский телеведущий игр КВН.
1954 — Эмир Кустурица, сербский кинорежиссер.
Кого не стало 24 ноября:
1959 — Степан Эрьзя (р. 1876), российский и советский художник и скульптор.
1991 - Фредди Меркьюри (р. 1946), британский рок-музыкант, вокалист группы "Queen".
2004 — Артур Хейли (р. 1920), американский писатель.