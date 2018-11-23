Какой сегодня праздник: 24 ноября

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Спикер парламента рассказал о кандидатах на пост главы Нацбанка Молдовы Реальная причина отставки Чокли и его дальнейшее место работы, слухи о кандидатах, а также дата, когда парламент назначит нового главу Нацбанка. Все точки над "i" расставил спикер высшего законодательного органа Андриан Канду. 160

Горячие споры в парламенте Молдовы: SOS, бюджет выживания или всё в шоколаде Молдавские депутаты обсудили в парламенте бюджет на 2019 год: критика, споры, непонимание, метафоры и повышенные тона. До чего договорились законодатели, и как потратят деньги из госказны в следующем году? 151