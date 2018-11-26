Какой сегодня праздник: 27 ноября

А вы знали, что 27 ноября родился знаменитый мастер восточных единоборств Брюс Ли?
Что происходило 27 ноября:
1895 - Альфред Нобель подписал последний вариант знаменитого завещания. Большая часть его состояния должна была пойти на создание фонда и учреждение премии его имени.
Кто родился 27 ноября:
1701 — Андерс Цельсий (ум. 1744), шведский астроном, геолог и метеоролог.
1940 - Брюс Ли (ум. 1973), гонконгский и американский актер и режиссер, мастер восточных единоборств.
1942 — Джими Хендрикс (ум. 1970), американский рок-музыкант.
1953 — Борис Гребенщиков, советский и российский поэт и музыкант, лидер рок-группы "Аквариум".
1960 — Юлия Тимошенко, политик, бывший премьер-министр Украины.
1961 — Екатерина Андреева, российская телеведущая.
1963 — Владимир Машков, актёр театра и кино, народный артист России.
1982 — Александр Кержаков, российский футболист.
Кого не стало 27 ноября:
1895 — Александр Дюма (сын) (р. 1824), французский писатель и драматург.