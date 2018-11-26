Какой сегодня праздник: 27 ноября

Что происходило раньше в этот день, кто родился 27 ноября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 27 ноября родился знаменитый мастер восточных единоборств Брюс Ли?

Что происходило 27 ноября:

1895 - Альфред Нобель подписал последний вариант знаменитого завещания. Большая часть его состояния должна была пойти на создание фонда и учреждение премии его имени.

Кто родился 27 ноября:

1701 — Андерс Цельсий (ум. 1744), шведский астроном, геолог и метеоролог.

1940 - Брюс Ли (ум. 1973), гонконгский и американский актер и режиссер, мастер восточных единоборств.

1942 — Джими Хендрикс (ум. 1970), американский рок-музыкант.

1953 — Борис Гребенщиков, советский и российский поэт и музыкант, лидер рок-группы "Аквариум".

1960 — Юлия Тимошенко, политик, бывший премьер-министр Украины.

1961 — Екатерина Андреева, российская телеведущая.

1963 — Владимир Машков, актёр театра и кино, народный артист России.

1982 — Александр Кержаков, российский футболист.

Кого не стало 27 ноября:

1895 — Александр Дюма (сын) (р. 1824), французский писатель и драматург.