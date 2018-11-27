Какой сегодня праздник: 28 ноября

Что происходило раньше в этот день, кто родился 28 ноября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 28 ноября - Всемирный день сострадания? А еще в этот день начинается Рождественский пост у христиан.

Что происходило 28 ноября:

1943 — Началась Тегеранская конференция глав правительств трех союзных держав - СССР (Иосиф Сталин), США (Франклин Рузвельт) и Великобритании (Уинстон Черчилль). В заключение конференции 1 декабря была принята Декларация о совместных действиях в войне против Германии и о послевоенном сотрудничестве, а также достигнута договоренность об открытии Второго фронта в Европе в мае 1944 года.

Кто родился 28 ноября:

1820 — Фридрих Энгельс (ум. 1895), немецкий философ, основоположник коммунистической идеологии.

1829 — Антон Рубинштейн (ум. 1894), российский композитор, пианист, дирижёр, основатель первой русской консерватории.

1838 — Александр Опекушин (ум. 1923), русский скульптор.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik . Евгений Панасенко, Николай Костыркин Международный праздник – день рождения Пушкина отметили в Кишиневе

1880 — Александр Блок (ум. 1921), русский поэт Серебряного века.

1881 — Стефан Цвейг (ум. 1942), австрийский писатель и критик.

1907 — Альберто Моравиа (ум. 1990), итальянский писатель и журналист.

1915 — Константин Симонов (ум. 1979), советский поэт, прозаик и драматург, общественный деятель.

1949 — Александр Годунов (ум. 1995), советский и американский артист балета, киноактер, заслуженный артист РСФСР.

1960 — Джон Гальяно, эпатажный английский модельер, бывший арт-директор модного Дома Christian Dior.

Кого не стало 28 ноября:

1680 — Джованни Лоренцо Бернини (р. 1598), итальянский архитектор и скульптор, яркий представитель барокко.

1859 — Вашингтон Ирвинг (р. 1783), американский писатель.

2006 — Любовь Полищук (р. 1949), советская и российская актриса театра и кино.