Этот день в истории: 29 ноября

А вы знали, что 29 ноября - Международный день солидарности с палестинским народом?
А еще в этот день православные чтят память апостола и евангелиста Матфея.
Что происходило 29 ноября:
1783 - День буквы "Ё" - в русскую азбуку введена новая буква.
1899 - Основан футбольный клуб "Барселона".
Кто родился 29 ноября:
1675 — Бартоломео Карло Растрелли (ум. 1744), итальянский литейщик из металла и скульптор.
1718 — князь Александр Голицын (ум. 1783), российский генерал-фельдмаршал.
1798 — Александр Брюллов (ум. 1877), русский художник и архитектор.
1802 — Вильгельм Гауф (ум. 1827), немецкий писатель, новеллист.
1905 — Гавриил Троепольский (ум. 1995), русский советский писатель.
1932 — Жак Ширак, президент Франции (1995—2007).
1966 — Евгений Миронов, актер театра и кино, народный артист России.
1973 — Райан Гиггз, валлийский футболист.
1977 — Мария Петрова, российская фигуристка, чемпионка мира и Европы.
Кого не стало 29 ноября:
1924 — Джакомо Пуччини (р. 1858), итальянский композитор.
1941 - казнена Зоя Космодемьянская (р. 1923), советская партизанка, первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.
1970 — Нина Риччи (р. 1883), французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci.
1986 — Кэри Грант (р. 1904), англо-американский актер.
2010 - Белла Ахмадулина (р. 1937), советская и российская поэтесса, писательница.
А знаете ли вы что, публикация "Масонские тайны, или как "мировая закулиса" развернулась в Кишиневе" была 29 ноября 2017 года самой популярной на Sputnik Молдова?