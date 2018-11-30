Этот день в истории: 30 ноября

Что происходило раньше в этот день, кто родился 30 ноября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что сегодня Всемирный день домашних животных? А еще 30 ноября отмечают Международный день защиты информации.

Что происходило 30 ноября:

1939 - Началась советско-финская война ("зимняя война").

1993 - Двуглавый орел вновь утвержден гербом России.

1982 — Выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки "Thriller" Майкла Джексона.

Кто родился 30 ноября:

1667 — Джонатан Свифт (ум. 1745), английский писатель и политический деятель.

1835 — Марк Твен (ум. 1910), американский писатель.

© Huffingtonpost Писатель Марк Твен

1874 — Уинстон Черчилль (ум. 1965), британский политический деятель, премьер-министр в 1940—1945 и 1951—1955.

1934 — Вячеслав Невинный (ум. 2009), актер театра и кино, народный артист СССР.

1937 - Сэр Ридли Скотт, британский кинорежиссер и продюсер.

1959 — Лариса Вербицкая, советский и российский диктор и телеведущая, заслуженная артистка России.

1965 — Бен Стиллер, американский актер и кинорежиссер.

1990 — Магнус Карлсен, норвежский шахматист.

Кого не стало 30 ноября:

1900 — Оскар Уайльд (р. 1854), ирландский писатель.

2013 - Юрий Яковлев (р. 1928), советский и российский актер.

2015 — Эльдар Рязанов (р. 1927), кинорежиссер, сценарист, драматург, поэт, народный артист СССР.