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Этот день в истории: 1 декабря

© Sputnik / Asatur Yesayants
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (246)
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Что происходило раньше в этот день, кто родился 1 декабря, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом? А также 1 декабря в Румынии отмечают День единения.

Что происходило 1 декабря:

1879 - Совершено неудачное покушение на императора Александра II.

1945 - Основана Международная демократическая федерация женщин.

Кто родился 1 декабря:

1792 — Николай Лобачевский (ум. 1856), математик, создатель геометрии Лобачевского.

1896 — Георгий Жуков (ум. 1974), советский полководец, четырежды Герой Советского Союза.

Командующий войсками Западного фронта, генерал армии Г. К. Жуков.
© Sputnik /
Командующий войсками Западного фронта, генерал армии Г. К. Жуков.

1935 — Вуди Аллен, американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер.

1945 - Геннадий Хазанов, актер, артист разговорного жанра, юморист, народный артист РСФСР.

1959 — Гарик Сукачев, российский рок-музыкант, лидер групп "Бригада-С" (1986—1994) и "Неприкасаемые", актер, режиссер, композитор.

1969 — Дмитрий Марьянов (ум. 2017), советский и российский актер театра и кино, телеведущий.

Актер Дмитрий Марьянов
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Актер Дмитрий Марьянов

Кого не стало 1 декабря:

1825 — Александр I Павлович (р. 1777), российский император (1801—1825).

1972 — Ип Ман (р. 1893), мастер китайских боевых искусств.

1986 — Юрий Тимошенко (р. 1919), украинский эстрадный артист ("Тарапунька").

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (246)
Теги:
праздник
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