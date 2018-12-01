Этот день в истории: 1 декабря

А вы знали, что сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом? А также 1 декабря в Румынии отмечают День единения.
Что происходило 1 декабря:
1879 - Совершено неудачное покушение на императора Александра II.
1945 - Основана Международная демократическая федерация женщин.
Кто родился 1 декабря:
1792 — Николай Лобачевский (ум. 1856), математик, создатель геометрии Лобачевского.
1896 — Георгий Жуков (ум. 1974), советский полководец, четырежды Герой Советского Союза.
1935 — Вуди Аллен, американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер.
1945 - Геннадий Хазанов, актер, артист разговорного жанра, юморист, народный артист РСФСР.
1959 — Гарик Сукачев, российский рок-музыкант, лидер групп "Бригада-С" (1986—1994) и "Неприкасаемые", актер, режиссер, композитор.
1969 — Дмитрий Марьянов (ум. 2017), советский и российский актер театра и кино, телеведущий.
Кого не стало 1 декабря:
1825 — Александр I Павлович (р. 1777), российский император (1801—1825).
1972 — Ип Ман (р. 1893), мастер китайских боевых искусств.
1986 — Юрий Тимошенко (р. 1919), украинский эстрадный артист ("Тарапунька").