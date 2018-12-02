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Новый год 2019: год какого животного по восточному календарю

© Sputnik / Владимир Песня
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (102)
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Какой знак станет покровителем следующего года по восточному календарю?

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik, Ольга Сырбу. В Восточном гороскопе 12 знаков. Все они сменяют друг друга из года в год. Покровительница 2018 года – Желтая Земляная Собака. Этот год предпоследний в цикле.

Центр Кишинева в период праздников, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Последовательность из 12 лет начинается с Крысы, замыкает круг Свинья (Кабан). Так вот, следующий, 2019-й, будет годом Желтой Земляной Свиньи.

Новый год по китайскому календарю наступает позже календарного и связан с лунным циклом, поэтому не имеет фиксированной даты.

В 2018 лунный новый год наступил 16 февраля, в 2019 вступит в силу 5 февраля и продлится до 24 января 2020 года.

Основные характеристики знака

Люди, рожденные в год Свиньи общительны, надежны, умны, терпеливы и добродушны. Они наделены здравым смыслом и хорошим вкусом, им не чуждо чувство прекрасного.

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Астрологи рекомендуют отставить поиски смысла существования в сторону и просто наслаждаться каждым новым днем. Желательно не забывать и о близких, одаривая их вниманием.

Кроме того, год Желтой Свиньи - удачное время, чтобы пойти под венец или выбрать себе дело по душе. Судьба будет благосклонна и карьера пойдет вверх.

Также этот год сулит много поездок, но, скорее, деловых командировок, чем туристических путешествий.

Максим Мелинти
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Главная опасность, которая может подстерегать в 2019 году, - вероятность быть обманутым. Кабан - животное довольно доверчивое, опасайтесь мошенников, особенно в сфере финансов.Также необходимо быть бережливым.

При этом сам символ года с окружающими всегда честен, поэтому накануне праздника астрологи советуют искренне извиниться перед близкими людьми за все причиненные им обиды.

 

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (102)

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