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Церемония зажжения ханукальной свечи в МосквеФлаг Израиля

Ханука 2018: что нужно знать о празднике

© Sputnik / Максим Блинов © Sputnik / Vladimir Astapkovich
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В воскресенье с заходом солнца иудеи начинают отмечать один из самых веселых и продолжительных еврейских праздников - восьмидневную Хануку. 

 Ханука, праздник света и огней, начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. По случаю праздника на площадях городов зажигают ритуальные светильники — меноры, а когда зажигают свечи дома, светильник традиционно устанавливают у входа или на подоконнике, чтобы свет был виден прохожим. В 2018 году иудеи начали праздновать Хануку 2 декабря с заходом солнца. 

На церемонии зажжения ханукальной свечи.Архивное фото.
© Sputnik / Максим Блинов
В Молдове началось празднование Хануки

Предыстория праздника

Название праздника происходит от выражений "хануккат ха-баит" (освящение Храма) или "хануккат бейт Хашмонаим" (освящение дома Хасмонеев). Традиция связывает празднование Хануки с еврейским восстанием 167 г. до н.э. против сирийского царя Антиоха IV, запретившего иудаизм. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонея по прозвищу Макаби (Молот), евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный Храм.

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В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник — менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Но масла для светильника оказалось совсем мало (на изготовление нового елея, по еврейской традиции, требуется восемь дней). Когда же с его помощью зажгли менору, то огонь горел без перерыва все восемь дней, пока готовилось новое масло.

В память об этом чуде Хануку празднуют восемь дней, каждый вечер зажигая по одной новой свече в праздничном восьмисвечнике.

Традиции 

В течение восьми дней в синагогах читают молитву "Галель"(хваление). В домах, на Хануку, зажигают ханукию или ханукальную менору - особый восьмисвечник, в который наливают оливковое масло или просто зажигают свечи.

Церковная служба
© Photo : Alyona Hlestunowa
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По древней традиции, ханукию выставляют на праздник в окне, чтобы прохожие могли ее видеть - так евреи исполняют указание об "обнародовании чуда".

После захода солнца, в первый день Хануки, по традиции, зажигают одну свечу и произносят Благословения. Затем по одной прибавляют каждый вечер, пока все восемь свечей ханукии не загорятся в восьмой вечер. Во время праздника свечи зажигают от дополнительного светильника, который называют шамаш.

Зажигать светильники на Хануку – обязательная заповедь для всех. Даже нищий обязан найти деньги на свечи для ханукального светильника.

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Иногда Хануку называют детским праздником, так как дети в это время отдыхают, а взрослые работают. Но только не женщины. Работать им запрещено все время, пока горят ханукии.

Так женщины, подвергавшиеся во время греческого владычества страшным издевательствам, выражают Всевышнему благодарность за чудо Хануки.

На Хануку дети, по традиции, крутят "дрейдл" – это четырехсторонний небольшой волчок. На каждой из сторон игрушки нарисованы еврейские буквы: нун, гимел, хэй, шин.

Эти буквы составляют сокращение изречения: "Нес гадол хайя шам" (Чудо великое свершилось там). Таким способом еврейские дети тайно изучали свой язык и Тору.

 

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