Этот день в истории: 4 декабря

Что происходило раньше в этот день, кто родился 4 декабря, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что сегодня День заказов подарков и написания писем Деду Морозу?

А еще сегодня православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Что происходило 4 декабря:

1930 - Вольфганг Паули изложил гипотезу о существовании нейтрино (нейтрона).

1946 - В Москве собран первый легковой автомобиль "Москвич-400".

Кто родился 4 декабря:

1896 — Николай Тихонов (ум. 1979), русский советский поэт, прозаик, публицист, общественный деятель.

1982 - Яков Перельман (ум. 1942), российский и советский ученый, журналист, популяризатор точных наук, один из основоположников жанра научно-популярной литературы.

1901 — Николай Симонов (ум. 1973), актер театра и кино, народный артист СССР.

1922 — Жерар Филип (ум. 1959), французский актер театра и кино.

1969 — Джей Зи, американский рэпер.

Кого не стало 4 декабря:

1131 — Омар Хайям (р. 1048), персидский поэт, математик, философ.

1642 — Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришельё (р. 1585), французский аристократ и государственный деятель, по прозвищу "Красный кардинал".

2009 — Вячеслав Тихонов (р. 1928), российский киноактёр, народный артист СССР.