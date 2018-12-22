17:18 22 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Модели на показе, архивное фото

Новый год 2019: в чем встречать и что дарить

THOMAS COEX / AFP
Справки
Получить короткую ссылку
90 0 0

Год Желтой Земляной Свиньи может принести многое: от второй половинки - до карьерного роста.

Новый, 2019 год, уже на пороге. Его покровителем станет Желтая Земляная Свинья. По восточному календарю новый год наступает не первого января, а пятого февраля 2019 года.

Так и чего же ждать от нового покровителя года?

Отношения

Серьезные перемены могут произойти в жизни людей, кто еще не нашел себе спутника жизни. Ожидается, что 2019 год станет богатым на знакомства, поэтому у многих будет шанс исправить ситуацию на "личном фронте".

Кукеры
© Sputnik / Дарья Чернега
Большие и ужасные: где в Молдове на Рождество появляются кукеры

Отношения с близкими людьми останутся в полном порядке, но не надо забывать уделять им время, определенную часть работы можно выполнить потом. В целом год Желтой Земляной Свиньи будет спокойным, а если какие-либо ссоры все же будут возникать, то они останутся незначительными и быстро забудутся. Все дело в том, что новая покровительница года такая же спокойная, как и прошлая – Желтая Земляная Собака.

Карьера и деньги

Судьба будет благосклонна к тем, кто решит открыть бизнес или захочет строить карьеру. Желтая Земляная Свинья обладает терпением, вдумчивостью, рассудительностью, честностью, скрупулезностью и другими хорошими качествами. Поэтому, если стараться и использовать свои положительные качества, удастся увидеть множество перспектив для развития своего дела.

Зимние и новогодние традиции и обычаи молдаван>>>

В 2019 году рекомендуется не быть расточительным. Каждую трату необходимо тщательно обдумывать, может, та или иная покупка вам вовсе не нужна? А если вы планируете крупное приобретение, то лучше всего его отложить на следующий 2020 год.

Здоровье

Год Желтой Земляной Свиньи станет подходящим периодом, чтобы поправить свое здоровье. Могут сказаться старые болячки и накопленный стресс. Также для укрепления здоровья следует путешествовать, но полезнее выбрать активный отдых, конечно же, в компании близких.

В чем встречать год Желтой Земляной Свиньи?

Самым правильным для встречи Нового года станет желто-коричневый наряд, но из натуральной ткани, приятной на ощупь.

В год этот год нужно одеваться в вещи следующих тонов: оливковый, кофейный, ореховый, лавандовый, васильковый.

Как встречать год Желтой Земляной Свиньи?

Отсчитывать бой курантов в этот раз рекомендуется в кругу семьи или самых близких людей, не будет ошибкой отправиться в путешествие.

Салат Оливье
© Sputnik / Алексей Куденко
Самый вкусный оливье - идеальный рецепт, который поразит всех

Кстати, в праздничную ночь можно дать слабину и ненадолго забыть о здоровом образе жизни. Стол должен ломиться от еды. Поэтому потрудитесь и приготовьте на праздник как можно больше мясных блюд, салатов и сладостей. Но есть одно важное правило: на столе ни должно быть еды из свинины.

Кишинев новогодний: как это было 30 лет назад>>>

Считается, что все съеденное в этот праздник принесет только пользу.

Что дарить на год Желтой Земляной Свиньи?

Свинья — животное щедрое, а также ценитель комфорта и домашнего уюта, поэтому не скупитесь на подарки.

Во-первых, подарок желательно выбрать заранее. Во-вторых, это должно быть что-то полезное и практичное, а не простая безделушка.

Попробуйте аккуратно узнать у человека, в чем он нуждается. Тогда ваш подарок станет действительно нужным.

Это может быть что-то теплое из одежды, красивая картина, качественная посуда, модный кошелек или даже копилка в виде свиньи.

По теме

Святой Николай - православный мир празднует его Рождество
Священник: снежинки и санта-клаусы заслоняют на Рождество Христа
Редкие кадры: как Мария Биешу отмечала Новый год в родном селе - видео
"Елкины дилеммы" - в Кишиневе уже празднуют Новый год
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Это космос, детка: лучшие фото 2018 года, показывающие величие мироздания
Костюмы из утиля от фермера из Китая
Дизайнер придумал необычные костюмы, которые делает из всего
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться