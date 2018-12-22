Новый год 2019: в чем встречать и что дарить

Год Желтой Земляной Свиньи может принести многое: от второй половинки - до карьерного роста.

Новый, 2019 год, уже на пороге. Его покровителем станет Желтая Земляная Свинья. По восточному календарю новый год наступает не первого января, а пятого февраля 2019 года.

Так и чего же ждать от нового покровителя года?

Отношения

Серьезные перемены могут произойти в жизни людей, кто еще не нашел себе спутника жизни. Ожидается, что 2019 год станет богатым на знакомства, поэтому у многих будет шанс исправить ситуацию на "личном фронте".

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Отношения с близкими людьми останутся в полном порядке, но не надо забывать уделять им время, определенную часть работы можно выполнить потом. В целом год Желтой Земляной Свиньи будет спокойным, а если какие-либо ссоры все же будут возникать, то они останутся незначительными и быстро забудутся. Все дело в том, что новая покровительница года такая же спокойная, как и прошлая – Желтая Земляная Собака.

Карьера и деньги

Судьба будет благосклонна к тем, кто решит открыть бизнес или захочет строить карьеру. Желтая Земляная Свинья обладает терпением, вдумчивостью, рассудительностью, честностью, скрупулезностью и другими хорошими качествами. Поэтому, если стараться и использовать свои положительные качества, удастся увидеть множество перспектив для развития своего дела.

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В 2019 году рекомендуется не быть расточительным. Каждую трату необходимо тщательно обдумывать, может, та или иная покупка вам вовсе не нужна? А если вы планируете крупное приобретение, то лучше всего его отложить на следующий 2020 год.

Здоровье

Год Желтой Земляной Свиньи станет подходящим периодом, чтобы поправить свое здоровье. Могут сказаться старые болячки и накопленный стресс. Также для укрепления здоровья следует путешествовать, но полезнее выбрать активный отдых, конечно же, в компании близких.

В чем встречать год Желтой Земляной Свиньи?

Самым правильным для встречи Нового года станет желто-коричневый наряд, но из натуральной ткани, приятной на ощупь.

В год этот год нужно одеваться в вещи следующих тонов: оливковый, кофейный, ореховый, лавандовый, васильковый.

Как встречать год Желтой Земляной Свиньи?

Отсчитывать бой курантов в этот раз рекомендуется в кругу семьи или самых близких людей, не будет ошибкой отправиться в путешествие.

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Кстати, в праздничную ночь можно дать слабину и ненадолго забыть о здоровом образе жизни. Стол должен ломиться от еды. Поэтому потрудитесь и приготовьте на праздник как можно больше мясных блюд, салатов и сладостей. Но есть одно важное правило: на столе ни должно быть еды из свинины.

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Считается, что все съеденное в этот праздник принесет только пользу.

Что дарить на год Желтой Земляной Свиньи?

Свинья — животное щедрое, а также ценитель комфорта и домашнего уюта, поэтому не скупитесь на подарки.

Во-первых, подарок желательно выбрать заранее. Во-вторых, это должно быть что-то полезное и практичное, а не простая безделушка.

Попробуйте аккуратно узнать у человека, в чем он нуждается. Тогда ваш подарок станет действительно нужным.

Это может быть что-то теплое из одежды, красивая картина, качественная посуда, модный кошелек или даже копилка в виде свиньи.