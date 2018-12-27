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Жерар Депардье

Этот день в истории: 27 декабря

© Sputnik / Viktor Tolochko
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Что происходило раньше в этот день, кто родился 27 декабря, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 27 декабря родился знаменитый французский актер Жерар Депардье?

Что происходило 27 декабря:

537 - В столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой Софии.
1945 - Основан Международный валютный фонд.

Кто родился 27 декабря:

1822 — Луи Пастер (ум. 1895), французский химик и биолог.

1832 — Павел Третьяков (ум. 1898), российский предприниматель и меценат, основатель Третьяковской галереи.

1901 — Марлен Дитрих (ум. 1992), немецкая и американская актриса и певица.

1934 - Николай Сличенко, актер театра и кино, исполнитель цыганских песен, режиссер театра "Ромэн", народный артист СССР.

1939 — Эммануил Виторган, актер театра и кино, народный артист России.

1948 — Жерар Депардье, французский актер.

1963 — Гаспар Ноэ, французский кинорежиссер и сценарист.

1971 — Сергей Бодров (погиб в 2002), российский актер, режиссер, сценарист.

Кого не стало 27 декабря:

1923 — Александр Гюстав Эйфель (р. 1832), французский инженер-строитель.

1938 — Осип Мандельштам (р. 1891), русский писатель, переводчик и литературный критик.

2007 - погибла Беназир Бхутто (р. 1953), премьер-министр Пакистана.

Теги:
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