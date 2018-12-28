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Этот день в истории: 28 декабря

© Sputnik / Алексей Даничев
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (247)
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Что происходило раньше в этот день, кто родился 28 декабря, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Знаете ли вы, что 28 декабря - Международный день кино?

Что происходило 28 декабря:

1895 - День рождения кинематографа – состоялся первый публичный киносеанс.

Кто родился 28 декабря:

1888 — Фридрих Вильгельм Мурнау (ум. 1931), немецкий кинорежиссер эпохи немого кино.

1897 — Иван Конев (ум. 1973), советский полководец, Маршал Советского Союза.

1903 - Михаил Калатозов (ум. 1973), советский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР.

1922 — Стэн Ли, американский создатель комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel (ум. 2018).

1954 — Дензел Вашингтон, американский актер и кинорежиссер.

1957 — Дмитрий Брагиш, молдавский политик, премьер-министр Молдовы (1999—2001).

1989 — Салвадор Собрал, португальский певец, победитель "Евровидения-2017".

Кого не стало 28 декабря:

1734 — Роб Рой (р. 1671), разбойник, прозванный шотландским Робин Гудом.

1925 — Сергей Есенин (р. 1895), русский советский поэт.

Сергей Есенин
© Sputnik / РИА Новости
Сергей Есенин

1945 — Теодор Драйзер (р. 1871), американский писатель.

1997 — Корнелиу Баба (р. 1906), румынский живописец и график, иллюстратор книг.

2013 — Илья Цымбаларь (р. 1969), советский, украинский и российский футболист.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (247)
Теги:
праздник
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