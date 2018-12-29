Этот день в истории: 29 декабря

А вы знали, что 29 декабря родился известный британский актер Джуд Лоу?
Что происходило 29 декабря:
1699 — (19 декабря 7208 года от сотворения мира) Петром I был издан именной указ №1735 о переходе на юлианский календарь.
Кто родился 29 декабря:
1709 — Елизавета Петровна (ум. 1762), российская императрица (1741—1762).
1721 — Маркиза де Помпадур (ум. 1764), фаворитка французского короля Людовика XV.
1766 — Чарльз Макинтош (ум. 1843), шотландский химик, изобретатель водонепроницаемых плащей (макинтошей).
1934 — Владимир Сафронов (ум. 1979), советский боксер, олимпийский чемпион (1956).
1972 — Дэвид Джуд Хейворт Лоу, британский киноактер.
Кого не стало 29 декабря:
1825 — Жак Луи Давид (р. 1748), французский художник.
1976 — Лев Гумилевский (р. 1890), русский советский писатель и редактор.
1986 — Андрей Тарковский (р. 1932), русский кинорежиссер, сценарист.
1987 — Янина Жеймо (р. 1909), советская киноактриса ("Золушка").
1993 — Фрунзик Мкртчян (р. 1930), актер театра и кино, народный артист СССР.