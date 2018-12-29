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Этот день в истории: 29 декабря

CC0 / Pixabay / webandi
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (247)
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Что происходило раньше в этот день, кто родился 29 декабря, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 29 декабря родился известный британский актер Джуд Лоу?

Что происходило 29 декабря:

1699 — (19 декабря 7208 года от сотворения мира) Петром I был издан именной указ №1735 о переходе на юлианский календарь.

Кто родился 29 декабря:

1709 — Елизавета Петровна (ум. 1762), российская императрица (1741—1762).

1721 — Маркиза де Помпадур (ум. 1764), фаворитка французского короля Людовика XV.

1766 — Чарльз Макинтош (ум. 1843), шотландский химик, изобретатель водонепроницаемых плащей (макинтошей).

1934 — Владимир Сафронов (ум. 1979), советский боксер, олимпийский чемпион (1956).

1972 — Дэвид Джуд Хейворт Лоу, британский киноактер.

Кого не стало 29 декабря:

1825 — Жак Луи Давид (р. 1748), французский художник.

1976 — Лев Гумилевский (р. 1890), русский советский писатель и редактор.

1986 — Андрей Тарковский (р. 1932), русский кинорежиссер, сценарист.

1987 — Янина Жеймо (р. 1909), советская киноактриса ("Золушка").

1993 — Фрунзик Мкртчян (р. 1930), актер театра и кино, народный артист СССР.

 

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (247)
Теги:
праздник
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