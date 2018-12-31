Каким будет год Желтой Земляной Свиньи и что от нее ожидать 

В год Свиньи прогнозируется рост количества заключенных браков, что благоприятно скажется на показателе деторождения. Другие подробности в справке Sputnik.

По Восточному календарю новый год начнется не первого января – к примеру, новая хозяйка 2019 года вступит в свои права только пятого февраля. По Григорианскому календарю 2019 год не високосный – начнется и завершится он в один и тот же день недели, во вторник.

Желтая Земляная Свинья очень трудолюбива, упорна и настойчива. Этот год абсолютно точно можно назвать годом прогресса и продвижения вперед.

Новый 2019 год для кого-то станет плодотворным в построении и продвижении бизнеса, а для кого-то даст возможность сменить работу.

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Для некоторых Год Свиньи станет переломным на любовном фронте. Отношения, которые себя изжили, дадут окончательную трещину, но это будет началом новых качественных и стабильных союзов.

2019 год станет благоприятным для приключений, путешествий и активного отдыха.

Что касается финансов, 2019 год обещает быть достаточно стабильным. Но каждую трату стоит хорошо обдумать. Что касается дорогих покупок, вложений, их лучше перенести на следующий год.

В 2019 году стоит задуматься о здоровье, так как предыдущие стрессы и переутомление могут дать о себе знать. Если будет возможность поправить здоровье – нужно точно ею воспользоваться.

Как и покровительница прошлого года – Собака – Свинья также спокойная, а значит, этот год тоже обещает быть спокойным и размеренным. В год Желтой Земляной Свиньи разногласия и ссоры будут незначительными.

Цвета 2019 года

Так как мы выяснили, что ключевые слова в названии символа нового 2019 года "желтая" и "земляная", соответственно, нужно отдавать предпочтение таким оттенкам, как коричневый, кофейный, зеленый, оливковый и желтый.

Как встречать год Желтой Земляной Свиньи

Лучше всего встречать грядущий год в кругу родных и близких людей.

Наряд для новогодней ночи лучше всего подобрать в желто-коричневых или розовых тонах. Также очень подойдут украшения из желтого золота.

Декор в доме и украшения новогодней елки также лучше выдерживать в этих цветах.

Стол в год Желтой Земляной Свиньи также накрывайте желтой скатертью и не жалейте угощений: всевозможные салаты, закуски, десерты. Из мяса в Новый год приветствуется курица, говядина. Естественно, никакой свинины быть не должно.

Что подарить в год Желтой Земляной Свиньи

В этом году вообще не стоит скупиться на подарки. Так, новогодняя покровительница отдает предпочтение функциональности. К выбору новогоднего подарка нужно подходить очень разумно и практично.

Символ грядущего года не любит дешевые побрякушки. Лучше всего подобрать что-то качественное, что непременно прослужит долго и будет радовать. Помимо вышесказанного, существуют некоторые советы, которые помогут вам с выбором подарка. В первую очередь, не стоит откладывать это на последний момент.

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Желтая Земляная Свинья – большой ценитель домашнего уюта и комфорта в быту. Идеальным подарком станет вещь, которая подчеркнет это и дополнит. Это могут быть предметы интерьера и быта, возможно, какое-нибудь украшение. Также в качестве подарка может подойти одежда или обувь.

Ну и, конечно, самым популярным презентом будет копилка в виде хрюшки — это недорогой, но, бесспорно, очень практичный подарок.