20:43 31 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.14
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск

Каким будет год Желтой Земляной Свиньи и что от нее ожидать 

© Sputnik / Андрей Каспришин
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Молдова: полезная информация, справки, телефоны (21)
44 0 0

В год Свиньи прогнозируется рост количества заключенных браков, что благоприятно скажется на показателе деторождения. Другие подробности в справке Sputnik.

По Восточному календарю новый год начнется не первого января – к примеру, новая хозяйка 2019 года вступит в свои права только пятого февраля. По Григорианскому календарю 2019 год не високосный – начнется и завершится он в один и тот же день недели, во вторник. 

Гламурные Свинки. Новогодняя Закуска.Символ Нового Года. Год Свиньи.
© Youtube / Всё очень просто!
Гламурные свинки: оригинальная закуска к новогоднему столу – видео

Желтая Земляная Свинья очень трудолюбива, упорна и настойчива. Этот год абсолютно точно можно назвать  годом прогресса и продвижения вперед.

Новый 2019 год для кого-то станет плодотворным в построении и продвижении бизнеса, а для кого-то даст возможность сменить работу.

Ваш гороскоп-2019 - астрологи назвали знаки Зодиака, которые смогут все>>>

Для некоторых Год Свиньи станет переломным на любовном фронте. Отношения, которые себя изжили, дадут окончательную трещину, но это будет началом новых качественных и стабильных союзов.

2019 год станет благоприятным для приключений, путешествий и активного отдыха.

Что касается финансов, 2019 год обещает быть достаточно стабильным. Но каждую трату стоит хорошо обдумать. Что касается дорогих покупок, вложений, их лучше перенести на следующий год.

Подарок
CC0 / Pixabay / jill111
Новый год совсем близко - самые смешные видео

В 2019 году стоит задуматься о здоровье, так как предыдущие стрессы и переутомление могут дать о себе знать. Если будет возможность поправить здоровье – нужно точно ею воспользоваться.

Как и покровительница прошлого года – Собака – Свинья также спокойная, а значит, этот год тоже обещает быть спокойным и размеренным. В год Желтой Земляной Свиньи разногласия и ссоры будут незначительными.

Цвета 2019 года

Так как мы выяснили, что ключевые слова в названии символа нового 2019 года "желтая" и "земляная", соответственно, нужно отдавать предпочтение таким оттенкам, как коричневый, кофейный, зеленый, оливковый и желтый.

Как встречать год Желтой Земляной Свиньи

Лучше всего встречать грядущий год в кругу родных и близких людей.

Наряд для новогодней ночи лучше всего подобрать в желто-коричневых или розовых тонах. Также очень подойдут украшения из желтого золота.

Декор в доме и украшения новогодней елки также лучше выдерживать в этих цветах.

Мужчина
CC0 / Pixabay / theharpreetbatish
Гороскоп 2019 для мужчин: что готовит год Желтой Свиньи

Стол в год Желтой Земляной Свиньи также накрывайте желтой скатертью и не жалейте угощений: всевозможные салаты, закуски, десерты. Из мяса в Новый год приветствуется курица, говядина. Естественно, никакой свинины быть не должно.

Что подарить в год Желтой Земляной Свиньи

В этом году вообще не стоит скупиться на подарки. Так, новогодняя покровительница отдает предпочтение функциональности. К выбору новогоднего подарка нужно подходить очень разумно и практично.

Символ грядущего года не любит дешевые побрякушки. Лучше всего подобрать что-то качественное, что непременно прослужит долго и будет радовать. Помимо вышесказанного, существуют некоторые советы, которые помогут вам с выбором подарка. В первую очередь, не стоит откладывать это на последний момент.

У кого финансы перестанут петь романсы: денежный гороскоп на 2019 год>>>

Желтая Земляная Свинья – большой ценитель домашнего уюта и комфорта в быту. Идеальным подарком станет вещь, которая подчеркнет это и дополнит. Это могут быть предметы интерьера и быта, возможно, какое-нибудь украшение. Также в качестве подарка может подойти одежда или обувь.

Ну и, конечно, самым популярным презентом будет копилка в виде хрюшки — это недорогой, но, бесспорно, очень практичный подарок.

Тема:
Молдова: полезная информация, справки, телефоны (21)
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Пальчики оближешь: самые вкусные новогодние блюда разных стран мира
Гламурные Свинки. Новогодняя Закуска.Символ Нового Года. Год Свиньи.
Гламурные свинки: оригинальная закуска к новогоднему столу – видео
Оливье
Оливье: пять рецептов любимого салата

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться