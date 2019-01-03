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Этот день в истории: 3 января

© Photo: pixabay
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (247)
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Что происходило раньше в этот день, кто родился 3 января, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 3 января - это День рождения соломинки для коктейлей?

Что происходило 3 января:

1799 - Подписан Русско-турецкий договор, оформивший вступление Турции в антифранцузскую коалицию.

Кто родился 3 января:

106 до н. э. — Марк Туллий Цицерон (убит в 43 до н. э.), римский оратор, философ и политический деятель.

1892 - Джон Рональд Руэл Толкин (ум. 1973), английский писатель и поэт, переводчик, лингвист, филолог.

1936 — Николай Рубцов (погиб в 1971), русский поэт.

1956 — Мел Гибсон, американский актер и режиссер австралийского происхождения.

1969 — Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, наиболее успешный пилот "Формулы-1" за всю ее историю, семикратный чемпион мира.

1978 — Константин Генич, российский спортивный журналист и телекомментатор.

Кого не стало 3 января:

1501 — Алишер Навои (настоящее имя Низамаддин Мир; р. 1441), тюркский поэт, мыслитель и государственный деятель.

1923 — Ярослав Гашек (род. 1883), чешский писатель-сатирик.

2008 — Александр Абдулов (род. 1953), актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (247)
Теги:
праздник
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