01:09 04 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.21
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.63
Поиск
Ученые в лаборатории.

Этот день в истории: 4 января

© Fotolia / Torwaiphoto
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (246)
12 0 0

Что происходило раньше в этот день, кто родился 4 января, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 4 января в мире отмечают день Исаака Ньютона?

Что происходило 4 января:

1908 - Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь".

1985 - В Лондоне родилась девочка у первой в мире гестационной суррогатной матери.

Кто родился 4 января:

1643 — Исаак Ньютон (ум. 1727), английский физик, математик, астроном, философ, теолог.

1785 — Якоб Гримм (ум. 1863), немецкий филолог, один из братьев-публикаторов сказок немецкого фольклора.

1934 — Зураб Церетели, грузинский и российский скульптор.

Виды Москвы
© Sputnik / Максим Блинов
Виды Москвы

1954 — Олег Романцев, советский и российский футболист и тренер.

1963 — Тилль Линдеманн, немецкий певец, вокалист и автор большинства текстов группы "Rammstein".

1966 — Тигран Кеосаян, российский кинорежиссер, актер, сценарист, клипмейкер, телеведущий.

1990 - Тони Кроос, немецкий футболист.

Кого не стало 4 января:

1960 — Альбер Камю (р. 1913), французский писатель и философ, лауреат Нобелевской премии по литературе (1957).

1995 - Валерий Носик (р. 1940), актер театра и кино, народный артист России.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (246)
Теги:
праздник
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Винтаж, и не только: как выглядят новогодние игрушки разных лет
Битва Дедов Морозов.
Порвали бороды, набили шишки: что делают Санта Клаусы, когда приходит похмелье - видео
Новогодние рекорды
У Нового года есть свои рекорды - самые длинные гирлянды и дорогие елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться