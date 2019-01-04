Этот день в истории: 4 января

Что происходило раньше в этот день, кто родился 4 января, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 4 января в мире отмечают день Исаака Ньютона?

Что происходило 4 января:

1908 - Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь".

1985 - В Лондоне родилась девочка у первой в мире гестационной суррогатной матери.

Кто родился 4 января:

1643 — Исаак Ньютон (ум. 1727), английский физик, математик, астроном, философ, теолог.

1785 — Якоб Гримм (ум. 1863), немецкий филолог, один из братьев-публикаторов сказок немецкого фольклора.

1934 — Зураб Церетели, грузинский и российский скульптор.

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1954 — Олег Романцев, советский и российский футболист и тренер.

1963 — Тилль Линдеманн, немецкий певец, вокалист и автор большинства текстов группы "Rammstein".

1966 — Тигран Кеосаян, российский кинорежиссер, актер, сценарист, клипмейкер, телеведущий.

1990 - Тони Кроос, немецкий футболист.

Кого не стало 4 января:

1960 — Альбер Камю (р. 1913), французский писатель и философ, лауреат Нобелевской премии по литературе (1957).

1995 - Валерий Носик (р. 1940), актер театра и кино, народный артист России.