Этот день в истории: 4 января

А вы знали, что 4 января в мире отмечают день Исаака Ньютона?
Что происходило 4 января:
1908 - Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь".
1985 - В Лондоне родилась девочка у первой в мире гестационной суррогатной матери.
Кто родился 4 января:
1643 — Исаак Ньютон (ум. 1727), английский физик, математик, астроном, философ, теолог.
1785 — Якоб Гримм (ум. 1863), немецкий филолог, один из братьев-публикаторов сказок немецкого фольклора.
1934 — Зураб Церетели, грузинский и российский скульптор.
1954 — Олег Романцев, советский и российский футболист и тренер.
1963 — Тилль Линдеманн, немецкий певец, вокалист и автор большинства текстов группы "Rammstein".
1966 — Тигран Кеосаян, российский кинорежиссер, актер, сценарист, клипмейкер, телеведущий.
1990 - Тони Кроос, немецкий футболист.
Кого не стало 4 января:
1960 — Альбер Камю (р. 1913), французский писатель и философ, лауреат Нобелевской премии по литературе (1957).
1995 - Валерий Носик (р. 1940), актер театра и кино, народный артист России.