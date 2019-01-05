Этот день в истории: 5 января

А вы знали, что 5 января родился известный итальянский писатель Умберто Эко?
Что происходило 5 января:
1762 — На российский престол вступил Петр III, супруг Екатерины Великой.
1933 — В Сан-Франциско началось строительство моста над проливом "Золотые ворота". Одного из самых известных мостов в мире.
Кто родился 5 января:
1932 — Умберто Эко (ум. 2016), итальянский писатель, философ, историк-медиевист.
1941 — Хаяо Миядзаки, один из самых знаменитых и сильных аниме-режиссеров.
1969 — Мэрилин Мэнсон, американский рок-музыкант.
1975 — Брэдли Купер, американский актер.
Кого не стало 5 января:
1589 — Екатерина Медичи (р. 1519), королева Франции (1547—1559).
1762 — Елизавета Петровна (р. 1709), российская императрица (1741—1762), из династии Романовых.
1951 — Андрей Платонов (р. 1899), русский писатель.
2014 — Эйсебио (р. 1942), португальский футболист мозамбикского происхождения.