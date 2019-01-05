Этот день в истории: 5 января

Что происходило раньше в этот день, кто родился 5 января, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 5 января родился известный итальянский писатель Умберто Эко?

Что происходило 5 января:

1762 — На российский престол вступил Петр III, супруг Екатерины Великой.

1933 — В Сан-Франциско началось строительство моста над проливом "Золотые ворота". Одного из самых известных мостов в мире.

Кто родился 5 января:

1932 — Умберто Эко (ум. 2016), итальянский писатель, философ, историк-медиевист.

1941 — Хаяо Миядзаки, один из самых знаменитых и сильных аниме-режиссеров.

1969 — Мэрилин Мэнсон, американский рок-музыкант.

1975 — Брэдли Купер, американский актер.

Кого не стало 5 января:

1589 — Екатерина Медичи (р. 1519), королева Франции (1547—1559).

1762 — Елизавета Петровна (р. 1709), российская императрица (1741—1762), из династии Романовых.

1951 — Андрей Платонов (р. 1899), русский писатель.

2014 — Эйсебио (р. 1942), португальский футболист мозамбикского происхождения.