01:41 10 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.18
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Памятник Митрополиту Петру Мовилэ

Этот день в истории: 10 января

© Sputnik / Miroslav Rotari
Справки
Получить короткую ссылку
17 0 0

Что происходило раньше в этот день, кто родился 10 января, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 10 января родился митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Петру Мовилэ? Он известен тем, что в XVII веке добился независимости православной церкви.

Что происходило 10 января:

1863 — В Лондоне открылась первая в мире линия метро.
1878 — Одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над турецкой армией.
1920 — Создана Лига Наций — первая международная политическая организация.

Кто родился 10 января:

1597 — Петр Могила или Петру Мовилэ (ум. 1647), митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1632—1647), добившийся независимости православной церкви.

1883 — Алексей Николаевич Толстой (ум. 1945), русский и советский писатель.

1934 — Леонид Кравчук, первый президент Украины (1991—1994).

1945 — Валентина Теличкина, актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.

1981 — Алан Бадоев, украинский режиссер, клипмейкер, продюсер.

В 2012 году Бадоев снял клип для молдавского исполнителя Дана Балана на песню "Люби", в 2013-м - на трек "Lendo Calendo", в 2015-м - на песни "Funny Love" и "Плачь", а в 2017-м - на композицию "Hold On Love".

Кого не стало 10 января:

1862 — Сэмюэл Кольт (р. 1814), американский конструктор и промышленник, основатель фирмы стрелкового оружия.

1971 — Габриель "Коко" Шанель (р. 1883), французский кутюрье, законодательница моды.

2016 — Дэвид Боуи (р. 1947), британский певец.

2018 — Михаил Державин (р. 1936), актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Теги:
праздник
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Зимние шедевры: как в Екатеринбурге прошел фестиваль ледовых скульптур
Тату с голосом мамы
До слез: мама умерла, но дочь слышит каждый день ее голос - видео
Самые мирные страны на земле в 2018 году
Рейтинг самых мирных стран

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться