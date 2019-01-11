Этот день в истории: 11 января

А вы знали, что 11 января - Международный день "спасибо" (International Thank You Day)?
Что происходило 11 января:
1909 — В Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.
1940 — В Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".
Кто родился 11 января:
1945 — Георгий Тараторкин (ум. 2017), актер театра и кино, народный артист РСФСР.
1957 — Брайан Робсон, английский футболист и футбольный тренер.
1972 — Константин Хабенский, российский актер, народный артист России.
1972 — Андрей Малахов, российский телеведущий, шоумен.
1981 — Том Мейган, британский музыкант, фронтмен рок-группы "Kasabian".
1983 — Кайса Мякяряйнен, финская биатлонистка, чемпионка мира.
Кого не стало 11 января:
2010 — Георгий Гаранян (р. 1934), саксофонист, джазмен, руководитель музыкальных ансамблей, народный артист России.
2014 — Ариэль Шарон (р. 1928), израильский военный, политический и государственный деятель, премьер-министр Израиля (2001—2006).