Какой завтра праздник: 12 января

Журнал, который высчитывает так называемый "индекс Биг Мака", счел рубль самой недооцененной валютой мира, однако у российских экспертов другое мнение.

Аналитическое сообщество Китая отлично видит связь между тем, как турист заходит в музей, и выходом страны на лидирующие позиции в мире. Лидерство — это когда глобальное мышление свойственно не только высшим руководителям, а еще множеству людей в стране.