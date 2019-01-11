Какой завтра праздник: 12 января

А вы знали, что 12 января родился советский и латвийский композитор Раймонд Паулс?
Что происходило 12 января:
1483 — Состоялась свадьба Елены Волошанки, дочери Штефана Великого с Иваном - сыном и наследником московского князя Ивана Третьего.
1943 — Начало операции "Искра", в результате которой была прорвана блокада Ленинграда.
1945 - Началась Висло-Одерская операция 1945 года - полномасштабное наступление Советского Союза в Восточной Европе против нацистской Германии.
Кто родился 12 января:
1628 — Шарль Перро (ум. 1703), французский поэт и писатель-сказочник.
1876 - Джек Лондон (ум. 1916), американский писатель.
1907 — Сергей Королев (ум. 1966), советский ученый, конструктор, основоположник практической космонавтики.
1936 — Раймонд Паулс, советский и латвийский композитор, дирижер, пианист, народный артист СССР, в 1988—1993 годах - министр культуры Латвии.
1949 — Харуки Мураками, японский писатель и переводчик.
1956 — Николай Носков, российский певец и композитор.
1967 — Рената Литвинова, актриса, режиссер, сценарист, заслуженная артистка России.
Кого не стало 12 января:
1976 — Агата Кристи (р. 1890), английская писательница, автор детективов.
2008 — Геннадий Бачинский (р. 1971), российский теле- и радиоведущий.
2015 — Елена Образцова (р. 1939), русская оперная певица, народная артистка СССР.