Какой завтра праздник: 13 января

А вы знали, что 13 января - День российской печати?
Что происходило 13 января:
1858 — Поступила в обращение первая российская почтовая марка.
1940 — Завершился героический дрейф в льдах Арктики ледокола "Георгий Седов".
Кто родился 13 января:
1763 — Александр Ланжерон, французский эмигрант, русский военачальник эпохи Наполеоновских войн (с 1811 генерал от инфантерии), генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии с 1815 по 1822 годы.
1899 — Лев Кулешов (ум. 1970), актер, кинорежиссер, сценарист, теоретик кино, педагог, народный артист РСФСР.
1954 — Алексей Глызин, российский эстрадный певец.
1977 — Орландо Блум, английский актер.
1990 — Лиам Хемсворт, австралийский актер.
Кого не стало 13 января:
1941 — Джеймс Джойс (р. 1882), ирландский писатель.
1987 — Анатолий Эфрос (р. 1925), советский режиссер театра и кино.