17:32 16 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.14
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Генерал Павел Киселев

Какой завтра праздник: 17 января

© Wikipedia/ Pavel Kiseleff
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (247)
291 0 0

Сегодня 17-й день года по григорианскому календарю – какие интересные события происходили ранее 17 января в Молдове и за рубежом.

События:

В 1605 году, 17 января, впервые опубликован роман Сервантеса "Дон Кихот".

17 января 1834 года Османская империя признала "Органический регламент" — первую конституцию Молдавского и Валашского княжеств, разработанную главой местной русской администрации генералом Павлом Киселевым. Органический регламент вступил в силу в 1831-1832 годах.

Средневековый гонфалон Молдовы
© Photo: Facebook / Simbolurile Țării Moldovei
Масонство против молдавской самобытности

В этот же день, но уже в 1859 году, состоялось выборное собрание Молдовы, которое единогласно избрало господарем страны полковника Александра Иоана Кузу.

17 января 395 года Римская империя распалась на две части — Западную и Восточную.

17 января 1773 года исследователь-мореплаватель Джеймс Кук первым в мире пересек Южный полярный круг. Историки отмечают, что путешественник погиб в потасовке, которую устроили аборигены и моряки. По одной из версий, Кук был пронзен копьем, по другой — он умер от удара камня, который угодил ему в голову.

Благодаря шуточной песне Владимира Высоцкого, многие полагают, что туземцы съели Кука, перепутав его с корабельным коком.

1919 год — польский пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский стал премьер-министром Польши.

1969 год  — выпущен альбом группы Битлз Yellow Submarine, десятый по счёту. Это на самом деле саундтрек к одноименному мультфильму. Но альбом входит в официальную дискографию Битлз, а новых песен на нём всего-то четыре штуки. Автором идеи и текста композиции был Пол Маккартни. Ему захотелось написать песню для детей, и он сразу решил, что ее должен будет исполнить Ринго Старр (ударник группы), внешность которого располагала к нему малышей.

Родились:

1841 год — Аристарх Мавродиади, молдавский публицист.

1863 год — Константин Станиславский, русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра, Народный артист СССР.

1871 год — Николае Йорга, румынский историк, литературный критик, драматург, мемуарист, писатель и политик.

Столица Италии – Рим. Руины древнего Рима
© Sputnik / Игорь Михалев
Поэта Овидия "вернули" домой через 2000 лет из румынской Констанцы

1940 год — Мирча Снегур, первый президент Республики Молдова (1990-1996).

Также в этот день отмечается Всемирный день детских изобретений или День детей-изобретателей.

Для этой даты был выбран день рождения выдающегося американского государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина (1706-1790). А все потому, что свое первое изобретение, пару ласт для плавания, которые надевались на руки, Франклин изобрел еще 12 лет.

1945 год — Семен Альтов, писатель-сатирик. Произведения Альтова исполняли Геннадий Хазанов ("Геракл", "Вобла", "Хор в посольстве», "Волки и овцы"), Клара Новикова ("Кармен"), Ефим Шифрин, Владимир Винокур.

Альтов выделяется среди прочих выступающих писателей-юмористов своеобразной исполнительской манерой. Он читает свои монологи с непроницаемым и даже мрачным выражением лица, однообразным низким голосом со своеобразным акцентом, даже не улыбаясь.

1962 год — Джим Керри, американский киноактер.

Актер Джим Керри перед премьерой документального фильма Джим и Энди: посмертная история Джима Керри и Энди Кауфмана, посвященный работе Джима над ролью Энди Кауфмана в фильме Человек на луне.
© REUTERS / Mark Blinch
Актер Джим Керри перед премьерой документального фильма "Джим и Энди: посмертная история Джима Керри и Энди Кауфмана", посвященный работе Джима над ролью Энди Кауфмана в фильме "Человек на луне".
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (247)

По теме

Праздник Крещение Господне 2019: история, приметы, гадания и купание
Собаки, вписавшие свое имя в историю
Фильмы об истории Молдовы – эстафету уже подхватили
История, которая завораживает: как восходила и падала "Стяуа Рошие"
Исторические знамена и флаги Молдовы
Теги:
Николае Йорга, Александр Иоан Куза, Джеймс Кук, Павел Киселев, Мирча Снегур, Римская империя, Валахия, США, Республика Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Торжественное закрытие рождественской ярмарки
Праздники закончились: Рождественская ярмарка в Кишиневе закрылась - фото
Как молдаванин в Милане обустроил подвал
Ковры, соленья и вино: молдаванин перенес в Милан свой домашний погреб - видео
Осетровая ферма в Тирасполе
"Черное золото" Приднестровья: как в Тирасполе появилась осетровая ферма - фото, видео

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться