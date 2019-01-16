Какой завтра праздник: 17 января

Сегодня 17-й день года по григорианскому календарю – какие интересные события происходили ранее 17 января в Молдове и за рубежом.

События:

В 1605 году, 17 января, впервые опубликован роман Сервантеса "Дон Кихот".

17 января 1834 года Османская империя признала "Органический регламент" — первую конституцию Молдавского и Валашского княжеств, разработанную главой местной русской администрации генералом Павлом Киселевым. Органический регламент вступил в силу в 1831-1832 годах.

В этот же день, но уже в 1859 году, состоялось выборное собрание Молдовы, которое единогласно избрало господарем страны полковника Александра Иоана Кузу.

17 января 395 года Римская империя распалась на две части — Западную и Восточную.

17 января 1773 года исследователь-мореплаватель Джеймс Кук первым в мире пересек Южный полярный круг. Историки отмечают, что путешественник погиб в потасовке, которую устроили аборигены и моряки. По одной из версий, Кук был пронзен копьем, по другой — он умер от удара камня, который угодил ему в голову.

Благодаря шуточной песне Владимира Высоцкого, многие полагают, что туземцы съели Кука, перепутав его с корабельным коком.

1919 год — польский пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский стал премьер-министром Польши.

1969 год — выпущен альбом группы Битлз Yellow Submarine, десятый по счёту. Это на самом деле саундтрек к одноименному мультфильму. Но альбом входит в официальную дискографию Битлз, а новых песен на нём всего-то четыре штуки. Автором идеи и текста композиции был Пол Маккартни. Ему захотелось написать песню для детей, и он сразу решил, что ее должен будет исполнить Ринго Старр (ударник группы), внешность которого располагала к нему малышей.

Родились:

1841 год — Аристарх Мавродиади, молдавский публицист.

1863 год — Константин Станиславский, русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра, Народный артист СССР.

1871 год — Николае Йорга, румынский историк, литературный критик, драматург, мемуарист, писатель и политик.

© Sputnik / Игорь Михалев Поэта Овидия "вернули" домой через 2000 лет из румынской Констанцы

1940 год — Мирча Снегур, первый президент Республики Молдова (1990-1996).

Также в этот день отмечается Всемирный день детских изобретений или День детей-изобретателей.

Для этой даты был выбран день рождения выдающегося американского государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина (1706-1790). А все потому, что свое первое изобретение, пару ласт для плавания, которые надевались на руки, Франклин изобрел еще 12 лет.

1945 год — Семен Альтов, писатель-сатирик. Произведения Альтова исполняли Геннадий Хазанов ("Геракл", "Вобла", "Хор в посольстве», "Волки и овцы"), Клара Новикова ("Кармен"), Ефим Шифрин, Владимир Винокур.

Альтов выделяется среди прочих выступающих писателей-юмористов своеобразной исполнительской манерой. Он читает свои монологи с непроницаемым и даже мрачным выражением лица, однообразным низким голосом со своеобразным акцентом, даже не улыбаясь.

1962 год — Джим Керри, американский киноактер.