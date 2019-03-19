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Нурсултан Назарбаев

Справка: все о Нурсултане Назарбаеве - почти 30 лет у руля Казахстана

© Sputnik / Михаил Климентьев
Справки
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Работа, политика, экономика, семья: бессменный лидер Казахстана подал в отставку спустя несколько десятков лет руководства страной.

История современного Казахстана, образованного в 1991 году, неразрывно связана с именем его лидера Нурсултана Назарбаева, который 19 марта объявил о своей отставке с поста президента этой страны.

Он руководил республикой с 1989 года, а сейчас останется председателем Совета безопасности Казахстана и лидером партии "Нур Отан". Sputnik собрал справку о Нурсултане Назарбаеве - лидере нации, который руководил государством в течение 30 лет. О своем решении Назарбаев объявил в ходе обращения к народу.

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Глава Казахстана объявил о сложении полномочии в телеобращении к народу

От горнового доменной печи до президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области. В 1967 году окончил завод-втуз при Карагандинском металлургическом комбинате, в 1960–1969 годах работал на Карагандинском металлургическом комбинате, в том числе горновым доменной печи.

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© Photo : ЛИЧНЫЙ АРХИВ Н. МЕНДКОВИЧА
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Вслед за этим Назарбаев был переведен на комсомольскую и партийную работу в городе Темиртау Карагандинской области. Затем он занимает посты секретаря ЦК Коммунистической партии Казахстана, председателя Совета министров Казахской ССР, первого секретаря ЦК Компартии Казахстана и председателя Верховного Совета Казахской ССР.

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Первого декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента республики, в ходе которых Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей, а в 1995 году в результате всенародного референдума полномочия президента были продлены до 2000 года. Назарбаев еще четыре раза участвовал в президентских выборах (в 1999, 2005, 2011 и 2015 годах), заручившись поддержкой подавляющего числа избирателей.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Переговоры о создании СНГ, 21 декабря 1991 года в городе Алматы.
© Sputnik / Дмитрий Донской
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Согласно Конституции Казахстана, одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более двух раз подряд. Однако настоящее ограничение не распространяется на первого президента Казахстана, лидера нации – Назарбаева. Но 19 марта 2019 года он объявил о своей отставке.

Что надо знать о Назарбаеве

Назарбаев – председатель партии "Нур Отан", глава Совета Безопасности Республики Казахстан, Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан, Ассамблеи народа Казахстана, Всемирной ассоциации казахов, Совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан, Высшего попечительского совета Назарбаев Университета.

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© Sputnik / Алексей Никольский
Назарбаев о создании СНГ в 1991 году: нам надо быть вместе

Он является доктором экономических наук, академиком Национальной академии наук Республики Казахстан, почетным профессором и почетным доктором ряда ведущих зарубежных и университетов Казахстана.

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Назарбаев – автор книг "Стальной профиль Казахстана", "Без правых и левых", "Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку", "Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана", "На пороге XXI века", "Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев", "Стратегия "Казахстан-2050": Новый политический курс состоявшегося государства" и других.
Награжден многочисленными советскими, казахстанскими и зарубежными орденами и медалями.

Личная жизнь

Назарбаев женат. Его супруга, Сара Назарбаева, с 1992 года – основатель и президент Международного детского благотворительного фонда "Бобек", с 1994 года – президент фонда "SOS – детские деревни Казахстана".

Сара Назарбаева
© Photo : Скриншот Youtube
Сара Назарбаева

У Назарбаева три дочери. Старшая дочь – Дарига Назарбаева (1963 года рождения) – доктор политических наук, депутат сената парламента Республики Казахстан, председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Дарига Назарбаева
© Sputnik / Анатолия Устиненко
Дарига Назарбаева

Средняя дочь – Динара Кулибаева (1967 года рождения) с 2004 года является председателем совета директоров Казахстанско-Британского технического университета.

Младшая дочь – Алия Назарбаева (1980 года рождения) – руководитель строительной компании.

Алия Назарбаева
© Sputnik / Владислав Воднев
Алия Назарбаева

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