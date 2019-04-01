Они просто другие: почему аутизм - это не приговор

Сегодня не известно ни одного лекарства, которое могло бы вылечить аутизм.

Ежегодно 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day), его учредили на Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 г. (резолюция 62/139).

Один из первых и наиболее очевидных признаков аутизма – проблемы с общением. Заболевание проявляется еще в детстве: ребенок неохотно идет на визуальный и тактильный контакт, не откликается на свое имя, с трудом учится речи и начинает говорить позже сверстников. В особо тяжелых случаях не начинает вообще – таких среди людей с аутистическими расстройствами порядка 40%. Из-за проблем в общении людям с аутизмом сложно заводить отношения – дружеские, рабочие, романтические.

Сегодня не известно ни одного лекарства, которое могло бы вылечить аутизм. Аутизм означает, что человек развивается иным образом. Все, что можно сделать - это помогать ребенку педагогически. Для этого разработаны различные научно обоснованные методики. Больше всего доказательств эффективности - у методов на основе прикладного анализа поведения.

По данным органов здравоохранения США, расстройства аутистического спектра встречаются у одного из 68 детей в мире. По данным ВОЗ, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%.

В Республике Молдова насчитывается более 420 человек с аутизмом.

За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности.

Аутизм считается одним из самых распространенных нарушений в работе нервной системы. Социальные исследования, переписи населения и соцопросы показали, что женщины реже страдают от аутизма. По текущим оценкам, на каждую женщину-аутиста приходится по 3-4 мужчины.

В момент сенсорной или эмоциональной перегрузки человек действительно ведет себя неадекватно: странно разговаривает или, наоборот, впадает в ступор, может начать кричать, кидать вещи, наносить себе удары. Это происходит из-за того, что люди с расстройствами аутистического спектра болезненно реагируют на внешние раздражители. Таким людям тяжело переносить мигающие светодиоды, сочетание теплого и холодного света. У некоторых перегрузка порой происходит даже из-за определенного типа узоров.

Каким бывает аутизм?

В последние годы аутистические расстройства стали объединять под аббревиатурой РАС — "расстройства аутистического спектра".

Синдром Каннера

Для синдрома Каннера в строгом смысле слова характерно сочетание следующих основных симптомов:

невозможность устанавливать полноценные отношения с людьми с начала жизни;

крайняя отгороженность от внешнего мира с игнорированием средовых раздражителей до тех пор, пока они не становятся болезненными;

недостаточность коммуникативного использования речи;

отсутствие или недостаточность зрительного контакта;

страх изменений в окружающей обстановке ("феномен тождества", по Каннеру);

непосредственные и отставленные эхолалии ("граммофонная или попугайная речь", по Каннеру);

задержка развития "Я";

стереотипные игры с неигровыми предметами;

клиническое проявление симптоматики не позднее 2-3 лет.

При использовании этих критериев важно:

не расширять их содержание (например, различать неспособность к установлению контакта с другими людьми и активное избегание контакта);

строить диагностику на синдромологическом уровне, а не на основе формальной фиксации наличия тех или иных симптомов;

учитывать наличие или отсутствие процессуальной динамики выявляемых симптомов;

принимать во внимание, что неспособность к установлению контакта с другими людьми создает условия для социальной депривации, ведущей в свою очередь к появлению в клинической картине симптомов вторичных задержек развития и компенсаторных образований.

Синдром Аспергера

Как и при синдроме Каннера, определяют коммуникативные нарушения, недоучет реальности, ограниченный и своеобразный, стереотипный круг интересов, отличающие таких детей от сверстников. Поведение определяют импульсивность, контрастные аффекты, желания, представления; нередко поведению недостает внутренней логики.

© Sputnik / Evghenii Panasenco В Молдове создадут специализированные центры для людей с аутизмом

У некоторых детей рано обнаруживается способность к необычному, нестандартному пониманию себя и окружающих. Логическое мышление сохранено или даже хорошо развито, но знания трудно репродуцируются и крайне неравномерны. Активное и пассивное внимание неустойчивы, однако отдельные аутистические цели достигаются с большой энергией.

В отличие от других случаев аутизма нет существенной задержки в речевом и когнитивном развитии. Во внешнем виде обращает на себя отрешенное выражение лица, что придает ему "красивость", мимика застывшая, взгляд обращен в пустоту, фиксация на лицах мимолетная. Выразительных мимических движений мало, жестикуляция обеднена. Иногда выражение лица сосредоточенно-самоуглубленное, взгляд направлен "внутрь себя". Моторика угловатая, движения неритмичные, с тенденцией к стереотипиям. Коммуникативные функции речи ослаблены, а сама она необычно модулирована, своеобразна по мелодике, ритму и темпу, голос звучит то тихо, то режет слух, и в целом речь нередко похожа на декламацию. Отмечаются тенденция к словотворчеству, иногда сохраняющаяся и после пубертата, неспособность к автоматизации навыков и их реализации вовне, влечение к аутистическим играм. Характерна привязанность к дому, а не к близким.

Синдром Ретта

Синдром Ретта начинает проявляться в возрасте 8-30 мес. исподволь, без внешних причин, на фоне нормального (в 80% случаев) или незначительно задержанного моторного развития.

Появляется отрешенность, утрачиваются уже приобретенные навыки, приостанавливается развитие речи, в течение 3-6 мес. наблюдается полный распад ранее приобретенного речевого запаса и навыков. Тогда же возникают насильственные движения "моющего типа" в кистях рук. Позднее утрачивается способность к удержанию предметов, появляются атаксия, дистония, мышечные атрофии, кифоз, сколиоз. Жевание заменяется сосанием, расстраивается дыхание. В трети случаев наблюдаются эпилептиформные приступы.

К 5-6 годам тенденция к прогрессированию расстройств смягчается, возвращается способность к усвоению отдельных слов, примитивной игре, но затем прогредиентность болезни вновь нарастает. Наблюдается грубый прогрессирующий распад моторных навыков, иногда даже ходьбы, свойственный конечным этапам тяжелых органических заболеваний ЦНС. У детей с синдромом Ретта на фоне тотального распада всех сфер деятельности наиболее длительно сохраняются эмоциональная адекватность, привязанности, соответствующие уровню их психического развития. В дальнейшем развиваются тяжелые двигательные нарушения, глубокие расстройства статики, утрата мышечного тонуса, глубокое слабоумие.

К сожалению, современная медицина и педагогика не в состоянии помочь детям с синдромом Ретта. Это самое тяжелое нарушение среди РАС, не поддающееся коррекции.

Атипичный аутизм

Расстройство сходное с синдромом Каннера, однако отсутствует хотя бы один из обязательных диагностических критериев. Для атипичного аутизма характерно:

достаточно отчетливые нарушения социального взаимодействия,

ограниченное, стереотипное, повторяющееся поведение,

тот или иной признак аномального и/или нарушенного развития проявляется в возрасте после 3-х лет.

Чаще возникает у детей с тяжелым специфическим расстройством развития рецептивной речи или с умственной отсталостью.

Откуда, кто виноват?

Современная наука не может однозначно ответить на этот вопрос. Существуют предположения, что аутизм может быть вызван инфекциями в период беременности, тяжелыми или неправильно проведенными родами, прививками, психотравмирующими ситуациями в раннем детском возрасте и т.д.

Мы имеем сотни тысяч примеров, когда в семьях с обыкновенными детьми рождаются дети с аутизмом. Бывает и наоборот: второй ребенок в семье оказывается обыкновенным, в то время как у первого — РАС. Если в семье первый ребенок с аутизмом, то родителям рекомендуют пройти генетическое обследование и определить наличие фрагильной (ломкой) Х-хромосомы. Ее наличие многократно увеличивает вероятность появления детей с аутизмом в данной конкретной семье.

© Fotolia / Andrea Danti Вне себя: почему человек не в состоянии контролировать свое поведение

Что делать?

Да, аутизм — это расстройство развития ребенка, сохраняющееся на протяжении всей жизни. Но благодаря своевременной диагностике и ранней коррекционной помощи можно добиться многого: адаптировать ребенка к жизни в обществе; научить его справляться с собственными страхами; контролировать эмоции.

Самое важное — не маскировать диагноз за якобы "более благозвучным" и "социально приемлемым". Не убегать от проблемы и не фиксировать все внимание на негативных аспектах диагноза, таких, как: инвалидность, непонимание окружающих, конфликты в семье и прочее. Гипертрофированное представление о ребенке как о гениальном также вредно, как и подавленное состояние от его неуспешности.

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Необходимо без колебаний отказаться от терзающих иллюзий и выстроенных заранее планов на жизнь. Принять ребенка таким, каков он есть на самом деле. Действовать исходя из интересов ребенка, создавая вокруг него атмосферу любви и доброжелательности, организовывая его мир до тех пор, пока он не научится делать это самостоятельно.

Помните, что без поддержки взрослого ребенку с аутизмом не выжить.

Подготовлено по материалам из открытых источников.