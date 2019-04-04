Справка: биография режиссера Георгия Данелии

Читайте в справке об учебе и главных работах известного режиссера Георгия Данелии, которого не стало 4 апреля.

Режиссер Георгий Данелия ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщил РИА Новости друг семьи, фотограф Юрий Рост. Это подтвердили в Союзе кинематографистов РФ.

Режиссер, сценарист, актер, народный артист СССР Георгий Николаевич Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Его отец Николай Данелия - инженер-путеец, был главным инженером Метростроя Москвы и СССР, мать, Мери Анджапаридзе, работала на "Мосфильме" режиссером-постановщиком. Детство будущего режиссера прошло в Москве, куда семья переехала из Тбилиси в 1931 году.

После окончания школы Данелия поступил в Московский архитектурный институт, который окончил в 1954 году. В 1954-1955 годах он работал архитектором в Институте проектирования городов ("Гипрогор").

Интересовался кино, снимался в массовках и в 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм" в мастерскую Михаила Калатозова.

На режиссерских курсах Данелия снял две короткометражные картины: курсовую "Васисуалий Лоханкин" (совместно с Шухратом Аббасовым) и дипломную, в двух частях, "Тоже люди" (1959) - экранизацию отрывка из романа "Война и мир" Льва Толстого.

Окончив в 1959 году курсы, Георгий Данелия начал работать режиссером-постановщиком на киностудии "Мосфильм". В 1960 году на экраны вышла его дебютная картина "Сережа", снятая им в соавторстве с Игорем Таланкиным по одноименной повести Веры Пановой. Фильм был отмечен Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Следующая работа - психологическая драма "Путь к причалу" - вышла на экраны страны в 1962 году.

Известность пришла к режиссеру в 1964 году, после выхода на экраны лирической комедии "Я шагаю по Москве", которая вошла в историю отечественного кинематографа.

В 1965 году в фильме "Тридцать три" Данелия обратился к жанру сатиры, после чего продолжил работу в этом жанре в качестве штатного режиссера сатирического киножурнала "Фитиль", создав в 1967-1970 годах несколько миниатюр для киножурнала.

В 1969 году в прокате появилась картина "Не горюй!", снятая по мотивам романа Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен", в 1972 году - приключенческая картина "Совсем пропащий" по мотивам романа Марка Твена.

Следующая работа режиссера "Афоня" (1975), в съемках которой приняли участие такие звезды советского кинематографа, как Леонид Куравлев, Евгений Леонов, Владимир Басов и многие другие, стала наиболее коммерчески успешной картиной 1975 года.

В последующие 25 лет Данелия поставил всего восемь картин, три из которых вошли в "золотой фонд" советского кинематографа. Это комедия "Мимино" (1977), благодаря главной роли в которой всесоюзную известность приобрел Вахтанг Кикабидзе, сатирическая комедия "Осенний марафон" (1979) и культовая фантастическая комедия "Кин-дза-дза!" (1986), главные роли в которой исполнили Станислав Любшин и Евгений Леонов.

Среди других работ режиссера - трагикомедии "Слезы капали" (1982), "Паспорт" (1990), мелодрама "Настя" (1993), комедия "Орел и решка" (1995). В 2000 году, после долгого перерыва, Данелия поставил комедийную ленту "Фортуна". В 2013 году вышел анимационный фильм "Ку! Кин-дза-дза" по мотивам фантастической комедии 1986 года.

Георгий Данелия является автором или соавтором сценариев большинства своих фильмов, а также соавтором сценариев картин, снятых другими режиссерами, в том числе "Джентльмены удачи" (совместно с Викторией Токаревой), "Француз" (совместно с Сергеем Бодровым), "Привет от Чарли Трубача" (совместно с Сергеем Дерновым), в соавторстве с Рустамом Ибрагимбековым написал сценарий "Анна" по пьесе Островского "Без вины виноватые".

Как актер Данелия снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах.

Георгий Данелия - автор биографических книг "Безбилетный пассажир" (2002), "Тостуемый пьет до дна" (2005), "Чито-грито" (2006). Вышли два его авторских сборника сценариев "Джентльмены удачи" (2007) и "Не горюй!" (2008).

Георгий Данелия - заслуженный деятель искусств РСФСР (1965), народный артист СССР (1989). Лауреат Государственной премии СССР (1978, за фильм "Мимино"); лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых (1981, за фильм "Осенний марафон"); лауреат Государственной премии РФ (1996, за фильмы "Паспорт", "Настя", "Орел и решка"). Лауреат премии правительства РФ в области культуры за 2014 год.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1980), орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2000) и II степени (2010). В 2000 году награжден грузинским орденом Чести.

Лауреат премий "Золотой Овен" (1994) и Национальной премии "Триумф" (2002). В 2006 году стал лауреатом премии "Золотой Орел" в почетной номинации "За верность профессии".

Георгий Данелия - обладатель беспрецедентного числа призов на различных кинофестивалях, в том числе главных на фестивалях в Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, Москве, Душанбе, Габрово, Варне, Шамрузе, Map-дель-Плата, Канне (в разделе "Перспектива кино"), а также специальных призов в Акапулько, Римини, Мадриде, Рио-де-Жанейро, Стратфорде, Ванкувере, Овелино, Эдинбурге, Картахене, Берлине, Солониках, Ереване, Сочи и других.

В 2002 году конгресс фантастов России "Странник" назвал Георгия Данелия "Легендой фантастического кинематографа" (за фильм "Кин-дза-дза").

Георгий Данелия был членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. С 1987 года работал президентом и художественным руководителем киностудии "Ритм" (ныне продюсерская кинотелевизионная компания "Ритм") киноконцерна "Мосфильм".

С 2003 года являлся президентом "Фонда кино Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино".

Первая жена режиссера - адвокат Ирина Гинзбург, их дочь Светлана тоже стала юристом. Второй женой Георгия Николаевича была народная артистка СССР Любовь Соколова, от которой у него был сын Николай (1959-1985). Третья супруга - Галина Данелия-Юркова, режиссер-постановщик. Сын Галины Ивановны от первого брака - Кирилл, художник.