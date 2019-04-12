Что мы празднуем 13 апреля 2019 года

В этот день проходит международная образовательная акция "Тотальный диктант". Она призвана привлечь внимание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения ее уровня и развития культуры грамотного письма. Данное мероприятие проходит ежегодно, начиная с 2004 года, и сегодня охватывает многие страны мира, включая и Молдову.
А еще 13 апреля Всемирный день рок-н-ролла. В России — День мецената и благотворителя.
События в этот день:
1814 — В Гиссенском университете (Германия) получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший (и до сих пор являющийся) самым юным доктором наук.
1864 — Господарь Объединенных княжеств Молдавии и Валахии Александр Иоан Куза отклоняет отставку правительства Михаила Когэлничану.
Масонство против молдавской самобытности>>>
1870 — В Нью-Йорке основан Музей искусств "Метрополитен".
1887 — В Малом театре состоялась премьера первой в мире цыганской оперетты "Дети лесов", поставленной труппой Николая Ивановича Шишкина.
1902 — В Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.
1904 — У Порт-Артура при взрыве броненосца "Петропавловск" погибли художник Василий Верещагин и вице-адмирал Степан Макаров.
1918 — Генерал Лавр Георгиевич Корнилов был убит при штурме Екатеринодара.
1923 — Торжественное открытие в Лондоне стадиона "Уэмбли".
1928 — В Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко "Звенигора".
1934 — Завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода "Челюскин".
1944 — Войсками 51-й армии от немецких захватчиков освобождён Симферополь.
Георгиевская ленточка — символ справедливости>>>
1962 — Первое выступление "The Beatles" в "Star Club".
1967 — Первое выступление "The Rolling Stones" за "железным занавесом" в Варшаве.
Родились:
1519 — Екатерина Медичи (ум. 1589), королева Франции.
1570 — Гай Фокс (ум. 1606), английский дворянин, самый знаменитый участник Порохового заговора.
1743 — Томас Джефферсон (ум. 1826), 3-й президент США.
1866 — Великий князь Александр Михайлович, российский государственный и военный деятель.
1897 — Эдуард Казимирович Тиссэ (ум. 1961), кинооператор, основоположник русской операторской школы.
1901 — Жак Лакан (ум. 1981), известный французский психиатр.
1930 — Серджиу Николэеску, румынский кинорежиссер и актер.
1940 — Владимир Косма, французский скрипач румынского происхождения, дирижёр и композитор. Автор музыки к известным фильмам с участием Пьера Ришара и Жерара Депардье "Беглецы", "Невезучие", "Папаши" и а также "Высокий блондин в черном ботинке", "Игрушка" и другим.
1947 — Вячеслав Середа, молдавский режиссер.
1948 — Михаил Шуфутинский, американский и российский певец, автор песен.
1952 — Александр Кутиков, бас-гитарист группы "Машина времени".
1973 — Сергей Шнуров, российский рок-музыкант и актёр, лидер группы "Ленинград".
1975 — Татьяна Навка, российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр.
1978 — Карлес Пуйоль, испанский футболист (защитник), чемпион мира 2010 года.
1983 — Клаудио Браво, чилийский футболист (вратарь), двукратный победитель Кубка Америки.