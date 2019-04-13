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Эмин Агаларов предстал на передаче Вечерний Ургант в образе своего любимого певца король рок-н-ролла Эльвиса Пресли, иллюстративное фото

Какой сегодня праздник: 13 апреля

© Photo: Instagram / eminofficial
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 103-м в григорианском календаре. До конца года остается 262 дня.

В этот день проходит международная образовательная акция "Тотальный диктант". Она призвана привлечь внимание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения ее уровня и развития культуры грамотного письма. Данное мероприятие проходит ежегодно, начиная с 2004 года, и сегодня охватывает многие страны мира, включая и Молдову.

А еще 13 апреля Всемирный день рок-н-ролла. В России — День мецената и благотворителя.

Элвис Пресли в сцене из фильма «Кид Галахад»
© AP Photo /
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События в этот день:

1814 — В Гиссенском университете (Германия) получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший (и до сих пор являющийся) самым юным доктором наук.

1864 — Господарь Объединенных княжеств Молдавии и Валахии Александр Иоан Куза отклоняет отставку правительства Михаила Когэлничану.

Масонство против молдавской самобытности>>>

1870 — В Нью-Йорке основан Музей искусств "Метрополитен".

1887 — В Малом театре состоялась премьера первой в мире цыганской оперетты "Дети лесов", поставленной труппой Николая Ивановича Шишкина.

1902 — В Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.

1904 — У Порт-Артура при взрыве броненосца "Петропавловск" погибли художник Василий Верещагин и вице-адмирал Степан Макаров.

La Apoteosis de la guerra (Vasili Vereshchaguin, 1871)
© Sputnik /
Репродукция картины "Апофеоз войны"

1918 — Генерал Лавр Георгиевич Корнилов был убит при штурме Екатеринодара.

1923 — Торжественное открытие в Лондоне стадиона "Уэмбли".

Russia says lack of experience, stadiums helps World Cup bid
© wikimedia.org
Внутри стадиона Уэмбли

1928 — В Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко "Звенигора".


1934 — Завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода "Челюскин".

1944 — Войсками 51-й армии от немецких захватчиков освобождён Симферополь.

Георгиевская ленточка — символ справедливости>>>

1962 — Первое выступление "The Beatles" в "Star Club".

1967 — Первое выступление "The Rolling Stones" за "железным занавесом" в Варшаве.

Родились:

1519 — Екатерина Медичи (ум. 1589), королева Франции.

1570 — Гай Фокс (ум. 1606), английский дворянин, самый знаменитый участник Порохового заговора.

1743 — Томас Джефферсон (ум. 1826), 3-й президент США.

1866 — Великий князь Александр Михайлович, российский государственный и военный деятель.

1897 — Эдуард Казимирович Тиссэ (ум. 1961), кинооператор, основоположник русской операторской школы.

Мужчина в депрессии, фото из архива
CC BY-SA 2.0 / HAMZA BUTT / Depression
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1901 — Жак Лакан (ум. 1981), известный французский психиатр. 

1930 — Серджиу Николэеску, румынский кинорежиссер и актер.

1940 — Владимир Косма, французский скрипач румынского происхождения, дирижёр и композитор. Автор музыки к известным фильмам с участием Пьера Ришара и Жерара Депардье "Беглецы", "Невезучие", "Папаши" и а также "Высокий блондин в черном ботинке", "Игрушка" и другим.

1947 — Вячеслав Середа, молдавский режиссер.

1948 — Михаил Шуфутинский, американский и российский певец, автор песен.

1952 — Александр Кутиков, бас-гитарист группы "Машина времени".

1973 — Сергей Шнуров, российский рок-музыкант и актёр, лидер группы "Ленинград".

1975 — Татьяна Навка, российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр.

1978 — Карлес Пуйоль, испанский футболист (защитник), чемпион мира 2010 года.

1983 — Клаудио Браво, чилийский футболист (вратарь), двукратный победитель Кубка Америки.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (237)

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Теги:
13 апреля, рок-н-ролл, праздник, Илья Ильф, Татьяна Навка, Владимир Косма, Лавр Корнилов, Михаил Когэлничану, Василий Верещагин, Александр Иоан Куза, Сергей Шнуров, Германия, Великобритания, Республика Молдова, Румыния, Россия
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