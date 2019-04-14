Какой сегодня праздник: 14 апреля

Этот день 104-й в григорианском календаре. До конца года остается 261 день.

У католиков сегодня вербное (пальмовое) воскресенье. Армянская апостольская церковь тоже празднует Вход Господень в Иерусалим, или или Цахказард, что в переводе с армянского означает "Украшенный цветами". Он посвящен торжественному входу Христа в Иерусалим перед Пасхой.

События в этот день:

1611 — Принцем Федерико Цези впервые использовано слово "телескоп".

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1618 — В Сибири на берег реки Томь высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога (ныне город Новокузнецк).

1865 — Смертельное ранение 16-го президента США Авраама Линкольна в результате покушения на его жизнь.

На следующий день Линкольн скончался.

1879 — Покушение на Российского императора Александра II.

1894 — Состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

1912 — Лайнер "Титаник" столкнулся с айсбергом.

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1912 — Образован футбольный клуб "Сантос".

1956 — Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали свое изобретение — первый видеомагнитофон.

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1961 — Первая передача телевизионной программы из Москвы в столицы стран Западной Европы по сетям "Евровидения" и "Интервидения".

1961 — Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено Положение о почетном звании "Летчик-космонавт СССР".

1983 — Первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.

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1991 — Из Музея Ван Гога было похищено 20 картин на 500 миллионов долларов.

Родились:

1744 — Денис Иванович Фонвизин (ум. 1792), писатель, драматург, создатель русской бытовой комедии ("Недоросль", "Бригадир").

1754 — Николай Петрович Румянцев (ум. 1826), граф, с 1807 по 1814 министр иностранных дел России. Знаменитым его сделала собранная уникальная коллекция книг и рукописей — так называемый Румянцевский музей. На основе его с 1862 года стала действовать публичная библиотека, в 1925 году ей дали имя Ленина.

1841 — Джон Форстер Алкок (ум. 1910) — футболист, один из организаторов Футбольной ассоциации Англии.

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1857 — Виктор Горслей (ум. 1916), английский нейрохирург, первым в мире удаливший спинную опухоль.

1862 — Столыпин, Пётр Аркадьевич (ум. 1911), русский государственный деятель, министр внутренних дел, премьер-министр России (1906-1911), инициатор аграрной реформы.

1892 — Хуан Бельмонте (ум. 1962), испанский матадор-рекордсмен, герой Хемингуэя в романе "Смерть после полудня".

1915 — Пётр Петрович Глебов (ум. 2000), актер, народный артист СССР. Лучшей работой актёра в кино стала роль Григория Мелехова в экранизации романа Михаила Шолохова "Тихий Дон".

1923 — Лидия Вертинская (ум. 2013), советская и российская актриса, художник. Наиболее известная роль — Анидаг в сказке "Королевство кривых зеркал".

1945 — Ричи Блэкмор, британский рок-музыкант, гитарист, певец и композитор, участник групп Deep Purple, Rainbow.

1951 — Петр Мамонов, рок-музыкант ("Звуки Му") и актер. Известен своими ролями в фильмах режиссера Павла Лунгина "Остров" и "Царь".

1973 — Эдриен Броуди, американский актер и продюсер, лауреат премий "Оскар" и "Сезар". Снялся в фильмах: "Пианист", "Учитель на замену", "Тонкая красная линия", "Химера".

1977 — Сара Мишель Геллар, американская актриса. Прославилась благодаря главной роли в телесериале "Баффи — истребительница вампиров".