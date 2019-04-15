Соглашение о создании зоны свободной торговли СНГ: что случилось за 25 лет

Двадцать пять лет назад было подписано Соглашение о создании зоны свободной торговли СНГ.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. В 1994 году 15 апреля на заседании Совета глав государств СНГ в Москве президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины подписали Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), сообщает РИА Новости.

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Подразумевалось, что в ЗСТ будет осуществляться беспошлинная торговля, будут отменены тарифные и нетарифные ограничения во взаимной торговле и таким образом устранятся многочисленные торговые барьеры. Все это должно было стимулировать увеличение товарооборота и создавать предпосылки для устойчивого экономического роста государств-участников СНГ.

Но участникам соглашения не удалось разработать и согласовать на многосторонней основе общий перечень изъятий из режима свободной торговли, предусмотренный документом. Поэтому 2 апреля 1999 года в Москве президентами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины был подписан Протокол об изменениях и дополнениях к соглашению о зоне свободной торговли - рамочный документ, который необходимо было адаптировать к законодательству каждого государства. Документ не подписала Туркмения.

Согласно протоколу, изъятия из режима свободной торговли, имея временный характер, могли применяться на основе двусторонних документов, то есть вводился многосторонний режим свободной торговли. Документом отменялись все пошлины, а также налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие, и количественные ограничения на ввоз и (или) вывоз товаров во взаимной торговле государств-участников ЗСТ, устанавливался порядок разрешения споров и т.д.

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Соглашение и протокол к нему в пакете с другими документами, развивающими правовую базу по данной тематике, создавали достаточно эффективный инструмент последовательного формирования режима свободной торговли. В то же время соглашение содержало очень много исключений из правил (так называемых изъятий – то есть там было указано, на какие виды товаров и деятельности документ не распространяется). Участникам соглашения не запрещалось вводить "общепринятые в международной практике меры государственного регулирования" в большом количестве случаев, как то для "защиты промышленной и интеллектуальной собственности", для "сохранения невосполнимых природных ресурсов" или при "нарушении платежного баланса" и т.д. Это означало, что участники соглашения имеют право вводить любые пошлины на вывоз природных ресурсов, а кроме того накладывать импортные пошлины на товары из других стран СНГ.

Слишком большие изъятия сделали соглашение неработоспособным. Поэтому многосторонний режим свободной торговли фактически до конца сформирован не был. Ряд государств-участников СНГ не ратифицировали оба документа (Соглашение о ЗСТ и Протокол к нему), что практически затормозило реализацию масштабной зоны свободной торговли. Между партнерами по содружеству продолжал действовать режим свободной торговли, который был зафиксирован в двусторонних соглашениях о свободной торговле.

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Замена одного многостороннего документа сотней других создавала неудобства и приводила в результате к различным дискриминационным последствиям в торговле. В условиях объективной несбалансированности взаимной торговли в СНГ острой необходимостью являлось завершение введения зоны свободной торговли в полномасштабном режиме.

В ноябре 2008 года главы правительств СНГ утвердили Стратегию экономического развития содружества на период до 2020 года. Среди приоритетных направлений в принятой Стратегии – завершение формирования и функционирование зоны свободной торговли в рамках СНГ в соответствии с нормами и правилами Всемирной торговой организации (ВТО); формирование предпосылок для создания общего экономического пространства; развитие общих рынков отдельных видов продукции, в первую очередь сельскохозяйственной, создание эффективных механизмов валютно-финансового сотрудничества.

С 2009 года началась интенсивная работа над проектом нового документа о зоне свободной торговли. Его разработка до этого велась почти десять лет. В результате долгих, острых, но конструктивных переговоров документ был согласован всеми участниками.

Новый Договор о зоне свободной торговли был подписан 18 октября 2011 года. Подпись под документом поставили главы правительств восьми государств-участников СНГ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Украины), на долю которых приходилось свыше 90% взаимной торговли стран содружества.

Консультации и переговоры о присоединении к Договору Азербайджана, Узбекистана и Туркмении планировалось продолжить, а Грузия в августе 2009 года официально вышла из СНГ.

Договор заменил целый ряд многосторонних и порядка 100 двусторонних документов, регламентирующих до этого режим свободной торговли на пространстве содружества. Согласно документу, существенно сокращалось количество изъятий из режима свободной торговли. Стороны договорились "заморозить" экспортные пошлины на существующем уровне и через шесть месяцев после вступления Договора в силу приступить к переговорам по их поэтапной отмене, а также о провозглашении принципа свободы транзитных перевозок и о предоставлении друг другу национального режима в отношении внутренних налогов, сборов, законов, правил, относящихся к купле-продаже, перевозке, распределению, использованию, переработке товаров на внутринациональном рынке.

В договоре были определены четкие правовые механизмы по урегулированию возникающих проблем во взаимной торговле.

К 2016 году договор вступил в силу для всех стран, подписавших его. Круг государств-участников расширился за счет Узбекистана, с которым 31 мая 2013 года был подписан Протокол о применении Договора о зоне свободной торговли. Данным Протоколом предусматривается неприменение импортных пошлин во взаимной торговле между государствами-участниками договора и Узбекистаном, а также определяются условия применения других положений договора в отношениях между сторонами договора и Узбекистаном.

В то же время в связи с переговорами между Украиной и Европейским союзом о заключении соглашения о зоне свободной торговли президент РФ Владимир Путин 16 декабря 2015 года подписал указ о приостановлении Россией действия Договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины с 1 января 2016 года. Власти России опасаются, что беспошлинные товары из ЕС через Украину хлынут на российский рынок и создадут неравные условия для отечественных производителей. 30 декабря 2015 года кабмин Украины принял два постановления – об отмене зоны свободной торговли (ЗСТ) с Россией в рамках СНГ и о введении эмбарго на некоторые российские товары.

По словам председателя исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, Договор о зоне свободной торговли на пространстве содружества создал благоприятные условия для активизации торговли между государствами СНГ, устранил многие препятствия во взаимной торговле, и его реализация дает положительные результаты. По его словам, в развитие договора было разработано соглашение о свободной торговле услугами, над подписанием которого в настоящее время идет интенсивная работа.

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