Какой завтра праздник: 19 апреля 2019 года

А вы знали, что сегодня международный день подснежника?
События в этот день:
1563 — В Москве начала работать типография первопечатника Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца, которые приступили в этот день к подготовке издания первой русской датированной книги — "Апостол".
Почему главный день для СМИ Молдовы — это 18 февраля>>>
1627 — первый министр Франции кардинал Ришелье выдал компании Ста ассоциаций патент на исследование и освоение Канады.
1783 — Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.
1788 — Завершение правления Александра Ипсиланти (1725-1805) в Молдове.
1850 — Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала (позже США решили строить канал своими силами).
1897 — Проведен первый Бостонский марафон.
1903 — Начало "Кишиневской бойни", одного из самых кровавых еврейских погромов (по 21 апреля).
Кишиневское гетто — трагическая история>>>
1935 — В СССР основано спортивное общество "Спартак". Название предложил советский футболист и хоккеист Николай Петрович Старостин.
1941 — Сенат США принял резолюцию о поддержке идеи создания еврейского национального государства Израиль в Палестине.
1943 — Началось вооруженное восстание узников варшавского гетто против нацистов.
1970 — С конвейера сошел первый автомобиль "ВАЗ-2101".
1971 — Запуск первой советской орбитальной станции "Салют".
1987 — Семья Симпсонов впервые появляются в "Шоу Трейси Ульман" с первой короткометражной серией под названием "Good night".
1995 — В Молдове принят Закон о статусе муниципия Кишинэу.
2000 — В Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.
Родились:
1900 — Александр Птушко, кинорежиссер ("Золотой ключик", "Новый Гулливер", "Руслан и Людмила") (ум. 1973).
1902 — Вениамин Каверин (ум. 1989), русский советский писатель. Наиболее известное произведение — приключенческий роман "Два капитана". Лауреат Сталинской премии второй степени.
1942 — Алан Прайс, английский рок-музыкант, клавишник группы "The Animals".
1961 — Анна Герасимова (Умка), российская певица, рок-музыкант. Солистка группы "Умка и Броневик" >>>
1978 — Джеймс Эдвард Франко, американский актер и режиссер. Известные роли в фильмах "Человек паук", "Джеймс Дин", "Храви Милк" и другие.
1979 — Кейт Хадсон, американская актриса. Дочка комедийной актрисы Голди Хоун. Сыграла в кинофильмах: "Война невест", "Ключ от всех дверей", "Жених на прокат".
1981 — Хейден Кристенсен, канадский актер, получивший мировую известность благодаря исполнению роли Энакина Скайуокера во второй и третьей частях трилогии-приквела Джорджа Лукаса "Звёздные войны".
1985 — Александр Третьяков, российский скелетонист, чемпион мира.
1987 — Оксана Акиньшина, российская киноактриса. Снялась в картинах "Стиляги", "Волкодав", "Сестры" и других.
1987 — Мария Шарапова, российская теннисистка, пятикратная победительница турниров Большого шлема, заслуженный мастер спорта России.