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Какой сегодня праздник: 23 апреля 2019 года

© Sputnik / Евгения Новоженина
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (238)
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Этот день является 113-м в григорианском календаре. До конца года остается 252 дня.

А вы знали, что сегодня Всемирный день книг и авторского права? Праздник инициирован с целью просвещения и развития культурных традиций, с учетом того, что книги являются наиболее важным средством распространения знания и самым надежным способом его сохранения. В этот день проводят книжные выставки и ярмарки. 

Элвис Пресли в сцене из фильма «Кид Галахад»
© AP Photo /
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События в этот день:

1597 — Состоялась премьера спектакля по пьесе Шекспира "Виндзорские проказницы", на которой присутствовала английская королева Елизавета I.

1605 — Провозглашение русским царём Фёдора Годунова.

1867 — Королева Виктория и император Наполеон III отклонили план строительства туннеля под Ла-Маншем. 

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1889 — В письме брату Александру Антон Павлович Чехов написал фразу, ставшую крылатой: "Краткость — сестра таланта".

1896 — В Нью-Йорке прошёл первый в Америке киносеанс.

1907 — Писатель Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.

1913 — Спуск на воду "Аквитании", единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах.

1956 — Состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.

1964 — Основание фирмы граммофонных пластинок "Мелодия" (ныне госпредприятие "Фирма Мелодия").

1967 — Стартал советский космический корабль "Союз-1", пилотируемый Владимиром Комаровым. При возвращении на Землю из-за аварии корабля Владимир Комаров погиб.

1971 — группа "Rolling Stones" выпускает альбом "Sticky Fingers".

1989 — Последний концерт Герберта фон Караяна (с Венским Филармоническим оркестром). 

Родились:

1891 — Сергей Прокофьев (ум. 1953), русский советский композитор.

1918 — Морис Дрюон (ум. 2009), французский писатель, лауреат Гонкуровской премии. Автор серии исторических романов "Проклятые короли". 

1928 — Ширли Темпл (ум. 2014), американская актриса и государственный деятель.

US-Filmschauspielerin Shirley Temple
© AP Photo /
Актриса Ширли Темпл

1936 — Рой Орбисон (ум. 1988), американский певец.

1946 — Анатолий Бышовец, футболист и футбольный тренер, заслуженный мастер спорта СССР.

1979 — Лаури Юлёнен, музыкант, певец, лидер финской группы "The Rasmus".

1990 — Дев Патель, британский актёр индийского происхождения.

Пусть новый день принесет с собой успех, везенье, радость и любовь! 

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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (238)

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Теги:
23 апреля, праздник, Всемирный день книг и авторского права, Юрий Гуляев, Дев Патель, Анатолий Бышовец, Рой Орбисон, Джек Лондон, Морис Дрюон, Сергей Прокофьев, Антон Чехов, Элвис Пресли, Борис Ельцин, США, Франция, Россия
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