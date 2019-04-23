Кто он, Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины

Топ самых интересных фактов о Владимире Зеленском, который одержал победу на выборах, значительно опередив действующего лидера Украины Петра Порошенко.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Обнародованы предварительные результаты второго тура выборов на Украине - Владимир Зеленский заручился поддержкой 73,22% избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. Таким образом, Зеленский победил с троекратным преимуществом.

Sputnik собрал самые интересные факты о Владимире Зеленском.

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Детство, мечты, КВН и работа на ТВ

© Photo : из личного архива Светов: победа Зеленского – "заслуга" Порошенко

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог (Украина). Отец — Александр Семенович — математик, программист, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики — преподаватель. Мать — Римма Владимировна — работала инженером.

В детстве Зеленский вместе с семьей прожил четыре года в Монголии - его отец строил там горно-обогатительный комбинат. В городе Эрдэнэт Владимир даже окончил первый класс.

Потом семейство вернулось в Кривой Рог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 14 Май 2017 в 12:46 PDT

Владимир окончил школу с углубленным изучением английского языка. Детство у него было весьма насыщенным - он занимался греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой, собирал марки, играл на пианино, увлекался бальными танцами, играл в баскетбол и волейбол.

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Кроме того, он принимал участие в школьной самодеятельности, был гитаристом в школьном ансамбле. К слову, в аттестате Зеленского всего две четверки (по пятибалльной системе). У него даже был шанс продолжить учебу в Израиле, но отец не отпустил.

В детстве Зеленский мечтал стать дипломатом и даже хотел поступить в МГИМО. Но все сложилось несколько иначе. Владимир окончил Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета и получил юридическое образование. Однако по специальности никогда не работал.

Во время учебы участвовал в студенческом театре эстрадных миниатюр "Беспризорник". Тогда-то он и увлекся "КВН". Участвовал в командах "Молодой Кривой Рог" и "Запорожье-Кривой Рог-Транзит". Затем создал команду "95-й квартал", с которой выступал в Высшей лиге КВН.

Спустя несколько лет команда из Кривого Рога перестала принимать участие в играх КВН.

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Вскоре после этого Зеленский запустил на украинском ТВ шоу "Вечерний квартал", которое достаточно быстро набрало популярность. Затем появились и другие телепроекты, в которых он принимал активное участие как соавтор или ведущий.

Зеленский руководит "Студией Квартал 95". Это не только юмористическое шоу, но и производство фильмов, а также сериалов. Например, именно Зеленский - сценарист "Сватов" и обновленного "Служебного романа". Кроме того, он является автором идеи и продюсером сериал "Слуга народа".

Личная жизнь

Со своей женой Еленой Зеленский познакомился на улице в 17 лет: девушка шла с кассетой фильма "Основной инстинкт". Это и стало поводом для знакомства. Несколько лет они жили в гражданском браке, а узаконили свои отношения в 2003 году.

У супружеской пары двое детей - Александра и Кирилл.

Семейная чета работает вместе. Елена является сценаристом проектов студии "Квартал 95".

Политика

В 2017 году "Студия Квартал 95" зарегистрировала политическую партию "Слуга народа" по одноименному названию телесериала, в котором Зеленский играет главную роль.

В полночь 1 января 2019 года пока все украинские телеканалы показывали новогоднее поздравление главы государства Петра Порошенко, в эфире "1+1" выходит заявление Зеленского, что он решил баллотироваться на пост президента Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 31 Дек 2018 в 2:03 PST

И уже 21 января партия "Слуга народа" официально выдвинула Зеленского кандидатом на пост президента Украины. Центральная избирательная комиссия приняла заявление.

По итогам первого тура президентских выборов, который прошел на Украине 31 марта, Зеленский стал лидером с 30,24% голосов. При этом он обошел Порошенко, который тогда заручился поддержкой 15,95% граждан.

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