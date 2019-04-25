Чистый четверг 2019: что можно делать в этот день, а что нельзя

Великий четверг, который в этому году выпадает на 25 апреля, - один из важнейших дней Страстной недели.

В день Страстного четверга церковь вспоминает сразу четыре события: Тайную Вечерю, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии (причащения), омовение им ног ученикам, его молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

В этом году Чистый четверг выпал на 25 апреля. Можно ли в этот день печь куличи, красить яйца и проводить генеральную уборку дома, читайте в обзоре Sputnik.

История праздника

© Sputnik / Nicu Goncear Страстная неделя: что можно и нельзя делать

Согласно библейскому преданию, именно в ночь с четверга на пятницу ученик Иисуса продал своего учителя за 30 сребреников. А до этого события Иисус собрал апостолов, 12 своих учеников, на Тайную вечерю. В тот вечер Спаситель омыл ноги собравшимся и разделил с ними хлеб с вином. Во время трапезы, Христос сказал апостолам, что один из них в ближайшее время предаст его. В последствии так и произошло, считается, что Иисус предвидел поступок Иуды. Об этом он и оповестил других, но не стал называть имени предателя.

Есть несколько версий, которые пытаются объяснить предательство Иуды. Одна из самых популярных состоит в том, что Иуда разочаровался в Иисусе как в учителе. По другой гипотезе, предатель хотел убедиться, сможет ли Христос спастись. Кроме того, некоторые историки считают, что таким образом апостол хотел поднять восстание в Иерусалиме.

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Тем не менее, верующие почитают этот день. Cчитается, что в Чистый четверг происходит обновление, всепрощение перед страшной казнью Иисуса Христа.

Традиции

Главная традиция Чистого четверга – это выпечка пасхальных куличей и покраска яиц. Многие уверены, что это надо делать в субботу, перед празднованием Пасхи. Но это неправильно. По традиции, тесто ставили в четверг утром, а к вечеру, прочитав молитву, приступали к делу. Кстати, от качества выпечки зависело, какой будет год. Если кулич получался пышным – ждать счастья и благополучия. Если же черствый – к болезням и бедности.

© Sputnik / Евгений Панасенко Православный календарь - самые важные христианские праздники апреля

В Великий четверг православные купаются. Но делать это надо не вечером, как считают многие, а рано утром - до восхода Солнца. При этом умывать лицо принято из любой серебряной посуды. Считалось, что таким образом человек очистится от грехов.

После этого тщательно убирались в домах: вытирали пыль, мыли полы, окна. Считалось, что вместе с комнатной пылью уходит негатив.

Также в Чистый четверг принято пересчитывать все деньги. Причем ни один раз, а три – до восхода солнца, в полдень и после заката. Эта традиция "приманивала" богатство.

К полудню в Чистый четверг хозяева должны были закончить с тяжелым трудом: не работать ни в поле, ни в огороде. Нельзя было трогать землю, чтобы не "присыпать душу". После полудня хозяйка украшала жилище.

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В Чистый четверг до восхода солнца матери купали маленьких детей, чтобы те были здоровы, чтобы отмыть и заворожить болезнь и смерть, ибо "ворон купает своих воронят", а живут вороны по сто лет. Обед в этот день короткий, потому что главное - это ужин.

© Sputnik / Miroslav Rotari Все лучшее – на стол: сколько стоит отметить Пасху

В этот же день начинают красить пасхальные яйца. Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в 1 веке от Рождества Христова. Церковное предание гласит, что в те времена было принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры, то подарила она ему простое куриное яйцо.

Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: "Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным". Тут же на глазах императора свершилось чудо - яйцо стало красным, свидетельствуя истинность христианской веры.

Что нельзя делать в Чистый четверг

После генеральной уборки в Чистый четверг нельзя убирать мусор до самой Пасхи. С Чистого четверга до Страстной пятницы ни в коем случае нельзя оставлять невымытую посуду или грязное белье.

Впрочем некоторые священнослужители утверждают, что все хлопоты, связанные с куличами, творожными пасхами, крашеными яйцами, подарками к празднику и предпраздничной уборкой лучше всего закончить заранее, чтобы на Страстной неделе ходить только на службы.

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