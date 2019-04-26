00:39 26 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
Монахиня в храме

Страстная пятница: что категорически нельзя делать в этот день

© Sputnik / Ilya Pitalev
Справки
Получить короткую ссылку
137 0 0

Страстная Пятница – самый строгий день Великого поста. В этот день нужно отложить мирские дела и уделить время молитве и размышлениям о Боге.

Православные христиане в Великую (Страстную) пятницу — самый скорбный день церковного календаря — вспоминают страдания и крестную смерть Иисуса Христа. В этот день во всех храмах выносится на поклонение верующих плащаница, изображающая снятие с креста тела Господня.

В 2019 году Страстная пятница перед Пасхой выпала на 26 апреля.

Что надо знать о Великой пятнице

Верующая в храме
© Sputnik / Maxim Bogodvid
Чистый четверг 2019: что можно делать в этот день, а что нельзя
Рассказ о дне страданий Христа есть у каждого из четырех евангелистов. Все они повествуют о событиях, происходивших с ночи четверга до вечера пятницы - то есть после Тайной Вечери и до самой смерти Спасителя.

По преданию, тело Иисуса было снято с креста вечером в пятницу с разрешения римского правителя Понтия Пилата. Ученики Христа Иосиф Аримафейский и Никодим в сопровождении Божией Матери и жен-мироносиц несли на руках умершего на кресте Спасителя. Они шли от горы Голгофы до виноградника Иосифа, где была погребальная пещера. В нее, по иудейскому обычаю, положили тело Христа. К входу, по обычаю того времени, привалили большой камень.

На другой день по просьбе израильских старейшин, боявшихся, что ученики Иисуса украдут его тело, Понтий Пилат приказал римским солдатам, опечатав пещеру, охранять ее, а на следующий день произошло Воскресение Христово.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

© Fotolia / Ferumov
Можно ли во время Великого поста пить кофе: успокаивающий ответ священника
Страстная пятница - самый строгий день Великого поста. Для верующего все земное и бренное должно отойти на второй план. Весь день перед Страстной субботой должен быть посвящен молитвам и размышлениям о жертве Христа. В пятницу лучше вообще отказаться от пищи, а после нее позволить лишь хлеб, сырые овощи и фрукты, а также воду.

Страстная неделя: что можно и нельзя делать>>>

В Великую пятницу нельзя работать по дому. Это считается грехом. С домашними делами лучше разобраться в Чистый четверг. Исключение — приготовление куличей.

Один из самых серьезных грехов — "протыкать землю", то есть, работать в саду. Считалось, что если посадить в пятницу перед Пасхой что-либо, то урожая не будет. Правда, это не касается капусты и петрушки, так как они дадут двойной урожай. Кроме того, люди полагали, что тяжелая работа в этот день сулит беду.

Кишинев готовится к пасхе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Светлая неделя: что можно, а чего нельзя после Пасхи

В старину верили, если в пятницу перед Пасхой постирать белье и вывесить его на улицу для просушки, на нем проявятся следы крови — напоминание, что домашние дела запрещены. 

Под особенным запретом работа с металлическими орудиями, так как они символизируют копье, которым был убит Христос. Не рекомендуется даже нарезать хлеб, его нужно ломать руками.

В Страстную пятницу нельзя стричься и красить волосы, так как считается, что это приведет к потере здоровья и красоты. Лучше отказаться от всех косметических и лечебных процедур.

Священник: для православных Страстная неделя - самая важная в году>>>

Соблюдение Великого поста касается не только пищи и домашних дел. Как утверждается, зачатые в Страстную пятницу дети родятся больными или вырастут злыми, жестокими людьми.

В Великую Пятницу нельзя веселиться, смеяться, петь, громко разговаривать и гулять ради развлечения. Поэтому День рождения или другой праздник лучше перенести. Распивать алкоголь в этот день тоже не рекомендуется.

Что можно делать в пятницу перед Пасхой

Церковь рекомендует посвятить этот день молитвам и обязательно сходить на храмовую службу. В пятницу проходит три богослужения.

Освящение пасхальных куличей, архивное фото.
© Sputnik / Константин Чалабов
Такие разные пасхальные куличи - как испечь главное угощение праздника

В старину верили, что в этот день можно проверить дом на наличие порчи. Для этого нужно было сходить в церковь, взять свечку и отстоять с ней службу. Остаток свечи необходимо принести домой и обойти с ней все жилище, не пропуская ни одной комнаты. Возле предмета, на который наведена порча, свеча начнет трещать и чадить.

Чтобы привлечь благополучие, как считали наши предки, нужно было принести 12 свечей из церкви, расставить их по дому и зажечь.

Выпечка в Страстную пятницу

Церковь советует заниматься приготовлением куличей и покраской яиц в Чистый четверг — хлопотать по хозяйству в Страстную пятницу нельзя. Впрочем, согласно некоторым народным приметам, именно в пятницу перед Пасхой выпечка получается наиболее удачной.

Все лучшее – на стол: сколько стоит отметить Пасху>>>

Приступая к приготовлению блюд для пасхального стола, нужно прочитать любую молитву. Тестом должна заниматься хозяйка дома в одиночестве, иначе выпечка получится невкусной. В момент приготовления куличей нельзя шуметь.

Выпечка, испеченная в Страстную пятницу, не съедается целиком на Пасху. Порцию нужно хранить за иконами до следующей Страстной недели. Он защищает от пожаров и стихийных бедствий. Кусочки этого кулича дают больным для улучшения самочувствия. Плесневеть приготовленный в этот день кулич не будет. Выбрасывать его нельзя, но можно скормить птицам.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Пасха 2019: когда в Молдову доставят Благодатный огонь
Пасха 2019 в Молдове: как изготовить натуральные красители для яиц
Инциденты на Пасху - куда обратиться в случае ЧП, переедания и отравлений
Важное заявление полиции - эти места в Кишиневе лучше избегать на Пасху
Теги:
Страстная Пятница, Страстная неделя, Пасха
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке: как это было - фото
Диана Арбенина: сцена должна быть открыта людям, которые хотят на ней стоять
Диана Арбенина: сцена должна быть открыта людям, которые хотят на ней стоять
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Сколько здоровых лет отпущено европейцам

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться