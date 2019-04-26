Страстная пятница: что категорически нельзя делать в этот день

Православные христиане в Великую (Страстную) пятницу — самый скорбный день церковного календаря — вспоминают страдания и крестную смерть Иисуса Христа. В этот день во всех храмах выносится на поклонение верующих плащаница, изображающая снятие с креста тела Господня.
В 2019 году Страстная пятница перед Пасхой выпала на 26 апреля.
Что надо знать о Великой пятнице
По преданию, тело Иисуса было снято с креста вечером в пятницу с разрешения римского правителя Понтия Пилата. Ученики Христа Иосиф Аримафейский и Никодим в сопровождении Божией Матери и жен-мироносиц несли на руках умершего на кресте Спасителя. Они шли от горы Голгофы до виноградника Иосифа, где была погребальная пещера. В нее, по иудейскому обычаю, положили тело Христа. К входу, по обычаю того времени, привалили большой камень.
На другой день по просьбе израильских старейшин, боявшихся, что ученики Иисуса украдут его тело, Понтий Пилат приказал римским солдатам, опечатав пещеру, охранять ее, а на следующий день произошло Воскресение Христово.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
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В Великую пятницу нельзя работать по дому. Это считается грехом. С домашними делами лучше разобраться в Чистый четверг. Исключение — приготовление куличей.
Один из самых серьезных грехов — "протыкать землю", то есть, работать в саду. Считалось, что если посадить в пятницу перед Пасхой что-либо, то урожая не будет. Правда, это не касается капусты и петрушки, так как они дадут двойной урожай. Кроме того, люди полагали, что тяжелая работа в этот день сулит беду.
В старину верили, если в пятницу перед Пасхой постирать белье и вывесить его на улицу для просушки, на нем проявятся следы крови — напоминание, что домашние дела запрещены.
Под особенным запретом работа с металлическими орудиями, так как они символизируют копье, которым был убит Христос. Не рекомендуется даже нарезать хлеб, его нужно ломать руками.
В Страстную пятницу нельзя стричься и красить волосы, так как считается, что это приведет к потере здоровья и красоты. Лучше отказаться от всех косметических и лечебных процедур.
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Соблюдение Великого поста касается не только пищи и домашних дел. Как утверждается, зачатые в Страстную пятницу дети родятся больными или вырастут злыми, жестокими людьми.
В Великую Пятницу нельзя веселиться, смеяться, петь, громко разговаривать и гулять ради развлечения. Поэтому День рождения или другой праздник лучше перенести. Распивать алкоголь в этот день тоже не рекомендуется.
Что можно делать в пятницу перед Пасхой
Церковь рекомендует посвятить этот день молитвам и обязательно сходить на храмовую службу. В пятницу проходит три богослужения.
В старину верили, что в этот день можно проверить дом на наличие порчи. Для этого нужно было сходить в церковь, взять свечку и отстоять с ней службу. Остаток свечи необходимо принести домой и обойти с ней все жилище, не пропуская ни одной комнаты. Возле предмета, на который наведена порча, свеча начнет трещать и чадить.
Чтобы привлечь благополучие, как считали наши предки, нужно было принести 12 свечей из церкви, расставить их по дому и зажечь.
Выпечка в Страстную пятницу
Церковь советует заниматься приготовлением куличей и покраской яиц в Чистый четверг — хлопотать по хозяйству в Страстную пятницу нельзя. Впрочем, согласно некоторым народным приметам, именно в пятницу перед Пасхой выпечка получается наиболее удачной.
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Приступая к приготовлению блюд для пасхального стола, нужно прочитать любую молитву. Тестом должна заниматься хозяйка дома в одиночестве, иначе выпечка получится невкусной. В момент приготовления куличей нельзя шуметь.
Выпечка, испеченная в Страстную пятницу, не съедается целиком на Пасху. Порцию нужно хранить за иконами до следующей Страстной недели. Он защищает от пожаров и стихийных бедствий. Кусочки этого кулича дают больным для улучшения самочувствия. Плесневеть приготовленный в этот день кулич не будет. Выбрасывать его нельзя, но можно скормить птицам.
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