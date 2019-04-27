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Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу

Страстная суббота: что можно и чего нельзя делать в этот день

© Sputnik / Константин Чалабов
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Последний день перед Пасхой, главным православным праздником 2019 года, называют Великой или Страстной субботой.

В нынешнем году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Это канун светлой Пасхи 2019 года.

В день Великой субботы принято воскрешать в памяти телесное погребение Иисуса Христа, погрузившись в печаль и тихую скорбь. Церковь напоминает о том, что Иисус закончил свою земную жизнь, но за распятием следует Воскресение.

Церковные обряды

Благодатный огонь, Пасха, Focul Haric, Paste
© Sputnik / Nicu Goncear
Страстная неделя: что можно и нельзя делать
Утром в Великую Субботу священнослужителями, при участии прихожан церкви, выносят Плащаницу и совершают ход вокруг храма. Это  символизирует сошествие Иисуса Христа в ад и его победу над тьмой и смертью. Затем, по внесению Плащаницы обратно в храм, она подносится к открытым Царским Вратам, в знамение того, что Спаситель неразлучно пребывает с Богом Отцом и что он своими страданиями и смертью снова открыл верующим двери рая.

Такие разные пасхальные куличи - как испечь главное угощение праздника>>>

По окончании Литургии совершается благословение хлебов и вина, а в большинстве храмов - освещение куличей, пасхи и яиц.

В двенадцатом часу ночи служат полунощницу, на которой поется канон Великой Субботы. В конце полунощницы священнослужители молча переносят Плащаницу с середины храма в алтарь и кладут ее на Престол, где она остается до праздника Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле по Воскресении его из мертвых.

Схождение Благодатного огня

Именно в Страстную или Великую субботу происходит то, что с трепетом ждут все верующие мира: схождение Благодатного огня. Чудо ежегодно происходит накануне Пасхи в Иерусалимском Кафедральном соборе Воскресения Христова. Верующие из разных стран собираются в Великую субботу в Иерусалиме и ждут, когда Благодатный огонь сойдет с небес и зажжет свечи.

Благодатный огонь доставили в Молдову из Иерусалима
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Если в Страстную пятницу рекомендовалось придерживаться строгого поста, то на следующий день разрешается послабление, чтобы полноценно встретить Пасху. Считается позволительным есть горячую пищу без растительного масла и запивать вином. Однако не стоит забывать, что пост продолжается. А главная его суть не в воздержании от пищи животного происхождения, а отречение от всего земного и молитва.

Чего нельзя делать в Страстную субботу

  • Готовиться к празднику. Все подготовительные дела к Пасхе нужно закончить на неделе;
  • Печь пасхальные куличи;
  • Веселиться и развлекаться;
  • Ссориться и ругаться;
  • Поминать умерших. Посещение кладбища рекомендуется отложить до Радоницы.

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Теги:
Пасха, благодатный огонь, Страстная неделя
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