Страстная суббота: что можно и чего нельзя делать в этот день

В нынешнем году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Это канун светлой Пасхи 2019 года.
В день Великой субботы принято воскрешать в памяти телесное погребение Иисуса Христа, погрузившись в печаль и тихую скорбь. Церковь напоминает о том, что Иисус закончил свою земную жизнь, но за распятием следует Воскресение.
Церковные обряды
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По окончании Литургии совершается благословение хлебов и вина, а в большинстве храмов - освещение куличей, пасхи и яиц.
В двенадцатом часу ночи служат полунощницу, на которой поется канон Великой Субботы. В конце полунощницы священнослужители молча переносят Плащаницу с середины храма в алтарь и кладут ее на Престол, где она остается до праздника Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле по Воскресении его из мертвых.
Схождение Благодатного огня
Именно в Страстную или Великую субботу происходит то, что с трепетом ждут все верующие мира: схождение Благодатного огня. Чудо ежегодно происходит накануне Пасхи в Иерусалимском Кафедральном соборе Воскресения Христова. Верующие из разных стран собираются в Великую субботу в Иерусалиме и ждут, когда Благодатный огонь сойдет с небес и зажжет свечи.
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Если в Страстную пятницу рекомендовалось придерживаться строгого поста, то на следующий день разрешается послабление, чтобы полноценно встретить Пасху. Считается позволительным есть горячую пищу без растительного масла и запивать вином. Однако не стоит забывать, что пост продолжается. А главная его суть не в воздержании от пищи животного происхождения, а отречение от всего земного и молитва.
Чего нельзя делать в Страстную субботу
- Готовиться к празднику. Все подготовительные дела к Пасхе нужно закончить на неделе;
- Печь пасхальные куличи;
- Веселиться и развлекаться;
- Ссориться и ругаться;
- Поминать умерших. Посещение кладбища рекомендуется отложить до Радоницы.
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