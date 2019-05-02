2 мая: какой сегодня праздник

А вы знали, что в этот день родилась российская императрица Екатерина Великая?
Чем еще ознаменовано 2 мая, смотрите в подборке Sputnik Молдова.
События в этот день:
1922 — Состоялось бракосочетание русского поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан.
1952 — Начало новой эры в пассажирской авиации. В первый рейс Лондон-Иоганнесбург отправился реактивный самолёт "Комета" с 36 пассажирами на борту.
1963 — Впервые британский хит-парад возглавили The Beatles с песней "From Me to You", которая удержится на вершине семь недель. До конца года квартет музыкантов из Ливерпуля ещё трижды поднимется на первую ступеньку.
Родились:
1729 — Екатерина II (ум. 1796), российская императрица (1762-1796 гг.).
1859 — Джером Клапка Джером (ум. 1927), английский писатель-юморист.
1972 — Дуэйн Джонсон, американский киноактёр.
1975 — Дэвид Бекхэм, английский футболист.
Скончались:
1519 — Леонардо да Винчи (р. 1452), итальянский художник, скульптор, архитектор, учёный, инженер.
1900 — Иван Константинович Айвазовский (настоящее имя Ованес Айвазян; р. 1817), русский художник-маринист.
1952 — Матрона Московская (р. 1881), святая Русской Православной Церкви.
1989 — Вениамин Каверин (р. 1902), советский писатель.
2015 — Майя Плисецкая (р. 1925), прима-балерина Большого театра, народная артистка СССР.
Православие:
В этот день православные чтут память блаженной Матроны Московской. А также и память мучеников Феоны, Христофора, Антонина и преподобного Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха.