2 мая: какой сегодня праздник

События в этот день:

1922 — Состоялось бракосочетание русского поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан.

1952 — Начало новой эры в пассажирской авиации. В первый рейс Лондон-Иоганнесбург отправился реактивный самолёт "Комета" с 36 пассажирами на борту.

1963 — Впервые британский хит-парад возглавили The Beatles с песней "From Me to You", которая удержится на вершине семь недель. До конца года квартет музыкантов из Ливерпуля ещё трижды поднимется на первую ступеньку.

Родились:

1729 — Екатерина II (ум. 1796), российская императрица (1762-1796 гг.).

1859 — Джером Клапка Джером (ум. 1927), английский писатель-юморист.

1972 — Дуэйн Джонсон, американский киноактёр.

1975 — Дэвид Бекхэм, английский футболист.

Former Manchester United and England footballer David Beckham poses on the pitch at Old Trafford in Manchester, north west England on October 6, 2015 ahead of a charity football match in aid of UNICEF