Какой завтра праздник: 3 мая

Этот день является 123-м в григорианском календаре. До конца года остается 242 дня.

Знали ли вы, что третьего мая в мире отмечают сразу несколько праздников? Это Всемирный день свободы печати и Международный день молчания. А также в некоторых странах празднуют День солнца.

События в этот день:

1904 — Американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

1937 — Роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" получает Пулитцеровскую премию.

1991 — В столице Намибии подписана "Виндхукская декларация", призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.

Отмечается по решению ЮНЕСКО как Всемирный день свободы печати.

Родились:

1469 — Никколо Макиавелли (ум. 1527), итальянский государственный деятель и мыслитель.

© Sputnik / Сергей Кузнецов Писатель и телеведущая Татьяна Толстая

1951 — Татьяна Толстая, российская писательница, публицист и телеведущая.

1956 — Наталья Андрейченко, советская и российская актриса театра и кино.

1985 — Данила Козловский, российский актер театра и кино, лауреат премий "Золотой орел" и "Ника".