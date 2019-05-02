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Какой завтра праздник: 3 мая

© Fotolia / Pio Si
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (238)
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Этот день является 123-м в григорианском календаре. До конца года остается 242 дня.

Знали ли вы, что третьего мая в мире отмечают сразу несколько праздников? Это Всемирный день свободы печати и Международный день молчания. А также в некоторых странах празднуют День солнца.

События в этот день:

1904 — Американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

1937 — Роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" получает Пулитцеровскую премию.

1991 — В столице Намибии подписана "Виндхукская декларация", призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.

Отмечается по решению ЮНЕСКО как Всемирный день свободы печати.

Родились:

1469 — Никколо Макиавелли (ум. 1527), итальянский государственный деятель и мыслитель.

Писатель и телеведущая Татьяна Толстая
© Sputnik / Сергей Кузнецов
Писатель и телеведущая Татьяна Толстая

1951 — Татьяна Толстая, российская писательница, публицист и телеведущая.

1956 — Наталья Андрейченко, советская и российская актриса театра и кино.

1985 — Данила Козловский, российский актер театра и кино, лауреат премий "Золотой орел" и "Ника".

Режиссер и актер Данила Козловский на премьере своего фильма Тренер в Москве
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Режиссер и актер Данила Козловский на премьере своего фильма "Тренер" в Москве
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (238)

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Теги:
3 мая, праздник, День молчания, День свободы печати, ЮНЕСКО, Далида, Данила Козловский, Наталья Андрейченко, Татьяна Толстая, Никколо Макиавелли, Маргарет Митчелл, Уильям Шекспир, США
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