Какой завтра праздник: 4 мая

А вы знали, что именно в этот день, 4 мая, был произведен первый складной зонтик?
Чем еще ознаменовано 4 мая, смотрите в подборке Sputnik Молдова.
События в этот день:
1113 — Русский князь Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.
1715 — В Париже произведен первый складной зонтик.
1896 — В Лондоне вышел первый выпуск газеты "Daily Mail".
1904 — Началось строительство Панамского канала.
1927 — В США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию "Оскар".
Родились:
1929 — Одри Хепберн (ум. 1993), британская актриса.
1934 — Татьяна Самойлова (ум. 2014), актриса театра и кино, народная артистка России.
1971 — Леонид Слуцкий, российский футбольный тренер.
1987 — Анастасия Каменских, украинская певица.