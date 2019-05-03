Какой завтра праздник: 4 мая

Этот день является 124-м в григорианском календаре. До конца года остается 241 день.

А вы знали, что именно в этот день, 4 мая, был произведен первый складной зонтик?

Чем еще ознаменовано 4 мая, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События в этот день:

1113 — Русский князь Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.

1715 — В Париже произведен первый складной зонтик.

1896 — В Лондоне вышел первый выпуск газеты "Daily Mail".

1904 — Началось строительство Панамского канала.

© RIA Novosti / V. Goremykin Панамский канал

1927 — В США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию "Оскар".

Родились:

1929 — Одри Хепберн (ум. 1993), британская актриса.

© Photo : кадр из фильма "Римские каникулы" Одри Хепберн и Грегори Пек в фильме Римские каникулы

1934 — Татьяна Самойлова (ум. 2014), актриса театра и кино, народная артистка России.

© Sputnik / Георгий Тер-Ованесов Актриса Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной в фильме "Анна Каренина"

1971 — Леонид Слуцкий, российский футбольный тренер.

1987 — Анастасия Каменских, украинская певица.