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Какой завтра праздник: 4 мая

© Sputnik / Sergey Pyatakov
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (232)
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Этот день является 124-м в григорианском календаре. До конца года остается 241 день.

А вы знали, что именно в этот день, 4 мая, был произведен первый складной зонтик?

Чем еще ознаменовано 4 мая, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

События в этот день:

1113 — Русский князь Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.

1715 — В Париже произведен первый складной зонтик.

1896 — В Лондоне вышел первый выпуск газеты "Daily Mail".

1904 — Началось строительство Панамского канала.

Панамский канал
© RIA Novosti / V. Goremykin
Панамский канал

1927 — В США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию "Оскар".

Родились:

1929 — Одри Хепберн (ум. 1993), британская актриса.

Одри Хепберн и Грегори Пек в фильме Римские каникулы
© Photo : кадр из фильма "Римские каникулы"
Одри Хепберн и Грегори Пек в фильме Римские каникулы

1934 — Татьяна Самойлова (ум. 2014), актриса театра и кино, народная артистка России.

Актриса Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной в фильме Анна Каренина.
© Sputnik / Георгий Тер-Ованесов
Актриса Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной в фильме "Анна Каренина"

1971 — Леонид Слуцкий, российский футбольный тренер.

1987 — Анастасия Каменских, украинская певица.

Участники группы Потап и Настя Анастасия Каменских и Алексей Потапенко
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Участники группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко
Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (232)

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Теги:
4 мая, праздник, Анастасия Каменских, Иосип Броз Тито, Одри Хепберн, Татьяна Самойлова, Великобритания, Республика Молдова, Франция
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