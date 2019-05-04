Какой завтра праздник: 5 мая

Этот день является 125-м в григорианском календаре. До конца года остается 240 дней.

А вы знали, что 5 мая в мире отмечают Международный день борьбы за права инвалидов? А еще сегодня Международный день акушерки.

События в этот день:

1836 — В Бельгии введена в строй первая в континентальной Европе железная дорога. Она связала города Мехелен и Брюссель.

1912 — День советской печати — вышел первый номер газеты "Правда".

1945 — Началась Пражская наступательная операция советских войск.

Родились:

1818 — Карл Маркс (ум. 1883), немецкий философ, экономист, социолог и политик, основоположник теории коммунизма.

© Sputnik / A. Sverdlov German philosopher and economist Karl Marx. Late 1870s. Reproduction

1846 — Генрик Сенкевич (ум. 1916), польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года.

1966 — Ирина Салтыкова, российская поп-певица.

1988 — Адель, английская певица и автор песен, обладательница премий "Грэмми".