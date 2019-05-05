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Скульптура З.Церетели Георгий Победоносец

Какой завтра праздник: 6 мая

© Sputnik / Alexei Boitsov
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (234)
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Этот день является 126-м в григорианском календаре. До конца года остается 239 дней.

А вы знали, что сегодня день святого Георгия Победоносца?

События в этот день:

1940 — Пулитцеровскую премию получает Джон Стейнбек за роман "Гроздья гнева".

1942 — На стадионе "Динамо" в осажденном Ленинграде прошел футбольный матч.

1994 — Королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш.

Родились:

1758 — Максимилиан Робеспьер (ум. 1794), деятель Великой французской революции.

1856 — Зигмунд Фрейд (ум. 1939), врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа.

1872 — Надежда Тэффи (настоящее имя Надежда Александровна Лохвицкая) (ум. 1952), русская писательница.

1915 — Орсон Уэллс (ум. 1985), американский кинорежиссер и актер, обладатель двух "Оскаров".

1922 — Владимир Этуш, актер театра и кино, народный артист СССР.

Владимир Этуш и Фрунзик Мкртчян в фильме Кавказская пленница
© Sputnik / РИА Новости
Владимир Этуш и Фрунзик Мкртчян в фильме "Кавказская пленница"

1961 — Джордж Клуни, американский киноактер и режиссер.

Актер Джордж Клуни с супругой Амаль
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Актер Джордж Клуни с супругой Амаль

1968 — Максим Фадеев, певец, композитор и продюсер.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (234)

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Теги:
6 мая, праздник, Марлен Дитрих, Лучиан Блага, Орсон Уэллс, Надежда Тэффи, Зигмунд Фрейд, Владимир Этуш, Джордж Клуни, Максим Фадеев, великобритания, Франция, Россия
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