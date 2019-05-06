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Какой завтра праздник: 7 мая

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (235)
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Этот день является 127-м в григорианском календаре. До конца года остается 238 дней.

А вы знали, что 7 мая во многих странах отмечают День Радио?

События в этот день:

1895 — В Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио.

1941 — Оркестр Гленна Миллера записал одну из самых популярных своих мелодий "Chattanooga Choo Choo".

1997 — На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент".

Родились:

1833 — Иоганнес Брамс (ум. 1897), немецкий композитор, пианист, дирижер.

1840 — Пётр Ильич Чайковский (ум. 1893), русский композитор.

1861 — Рабиндранат Тагор (ум. 1941), индийский писатель, философ, лауреат Нобелевской премии (1913).

1983 — Александр Легков, российский лыжник, олимпийский чемпион.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (235)

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Теги:
7 мая, праздник, Алексей Смирнов, Антонио Сальери, Александр Легков, Петр Чайковский, Франция, Россия
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