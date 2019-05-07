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Великая Отечественная война

Какой завтра праздник: 8 мая

© Sputnik / Георгий Липскеров
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 128-м в григорианском календаре. До конца года остается 237 дней.

А вы знали, что восьмое мая, по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 24 ноября 2004 года, — первый из двух дней памяти и примирения, посвященных погибшим в годы Второй мировой войны. Во многих странах мира День Победы над фашизмом отмечают именно в этот день. 

События в этот день: 

1713 — Столица России перенесена из Москвы в город Санкт-Петербург.

© Fotolia / Daniel Korzeniewski
Вид на Исаакиевский собор и крыши Санк-Петербурга

1886 — Впервые производится Coca-cola — напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.

1945 — В пригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне. В США и во многих странах Западной Европы отмечают День Победы.

Родились:

1906 — Роберто Росселлини (ум. 1977), итальянский кинорежиссер, муж Ингрид Бергман, отец Изабеллы Росселлини (Isabella Rossellini), представитель неореализма.

1972 — Даррен Хейз, австралийский певец. Обрел популярность в коллективе Savage Garden, не менее успешно выступает теперь сольно.

1975 — Энрике Иглесиас, испанский певец, сын Хулио Иглесиаса.

Скончались:

1880 — Гюстав Флобер (р. 1821), французский писатель.

1903 — Поль Гоген (р. 1848), французский живописец-постимпрессионист.

Поль Гоген Te Arii Vahine-La Femme aux mangos (II) - оценочная стоимость 7-10 миллионов фунтов стерлингов.
© REUTERS / Peter Nicholls
Поль Гоген "Te Arii Vahine-La Femme aux mangos (II)" - оценочная стоимость 7-10 миллионов фунтов стерлингов.

Православие: 

В этот день православные чтут память святых Василия, Иоанна, Иосифа, Магдалены, Македония, Марии, Марка, Марфы, Ники, Никодима, Саломии, Сергея, Сильвестра и Тамары.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (237)

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Теги:
8 мая, праздник
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