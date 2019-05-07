Какой завтра праздник: 8 мая

А вы знали, что восьмое мая, по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 24 ноября 2004 года, — первый из двух дней памяти и примирения, посвященных погибшим в годы Второй мировой войны. Во многих странах мира День Победы над фашизмом отмечают именно в этот день.
События в этот день:
1713 — Столица России перенесена из Москвы в город Санкт-Петербург.
1886 — Впервые производится Coca-cola — напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.
1945 — В пригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне. В США и во многих странах Западной Европы отмечают День Победы.
Родились:
1906 — Роберто Росселлини (ум. 1977), итальянский кинорежиссер, муж Ингрид Бергман, отец Изабеллы Росселлини (Isabella Rossellini), представитель неореализма.
1972 — Даррен Хейз, австралийский певец. Обрел популярность в коллективе Savage Garden, не менее успешно выступает теперь сольно.
1975 — Энрике Иглесиас, испанский певец, сын Хулио Иглесиаса.
Скончались:
1880 — Гюстав Флобер (р. 1821), французский писатель.
1903 — Поль Гоген (р. 1848), французский живописец-постимпрессионист.
Православие:
В этот день православные чтут память святых Василия, Иоанна, Иосифа, Магдалены, Македония, Марии, Марка, Марфы, Ники, Никодима, Саломии, Сергея, Сильвестра и Тамары.