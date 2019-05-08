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В Молдове сегодня отмечают День Победы

Какой завтра праздник: 9 мая

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (237)
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Этот день является 129-м в григорианском календаре. До конца года остается 236 дней.

Завтра во многих странах мира будут праздновать День Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

События в этот день:

1944 — Севастополь освобожден от фашистских захватчиков.

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© RIA Novosti.
Битва за Севастополь. Кадры из архива

1945 — 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) в районе Берлина Карлсхорсте генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, который подтвердил время прекращения огня — 8 мая в 23:01 (9 мая в 01:01 по московскому времени).

Георгий Жуков (справа) зачитывает акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии
© Sputnik / Иван Шагин
Георгий Жуков (справа) зачитывает акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии

1945 — Учреждена медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне".

2006 — В России утверждено Почетное звание "Город воинской славы".

Родились:

1874 — Говард Картер (ум. 1939), британский археолог-египтолог, в 1922 году открыл гробницу Тутанхамона.

1895 — Лучиан Блага (ум. 1961), румынский писатель и философ-рационалист.

1924 — Булат Окуджава (ум. 1997), поэт, бард, прозаик, сценарист.

1967 — Федор Бондарчук, российский актер, режиссер, сценарист, ведущий на ТВ.

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева

1979 — Розарио Доусон, американская киноактриса, певица и писательница.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (237)

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Теги:
9 мая, праздник, День Победы, Великая Отечественная война, Фридрих Шиллер, Розарио Доусон, Булат Окуджава, Лучиан Блага, Говард Картер, Федор Бондарчук, Республика Молдова, Россия, Общество
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