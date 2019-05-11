Гороскоп на сегодня: что покупать, какие планы строить и кого поцелует удача

Овен

Этот выходной день будет отмечен переменой настроения и планов. Хороший момент вспомнить и окунуться в старое увлечение. Творческие энергии помогут преодолеть первый барьер и освоить материал и инструменты. Желательно иметь ясные намерения, не разбрасываться по мелочам. Могут вернуться давние идеи, мировоззренческие позиции. Контракты и договоренности сегодняшнего дня обещают перспективное сотрудничество, но не быструю отдачу. В личных отношениях наступает момент охлаждения или исцеления, но может быть и упрочнение связи на фоне новых интересов. Хороший день для культурно-развлекательных мероприятий, свиданий. Почувствуйте, в каких ситуациях жизнь будет требовать от вас терпения.

Телец

Этот выходной день будет отмечен притоком оптимизма и энергии. Можно приступать к обновлениям. Выбирайте главное и не позволяйте втянуть себя в жаркие споры на темы, не имеющие отношения к предмету вашего интереса на сегодняшний день. Удачными будут мероприятия, где вам нужно произвести впечатление, решить сходу важный вопрос, склонить к своей точке зрения. Будьте пунктуальны и продумайте планы на этот день, чтобы не забыть сделать то, что необходимо, но представляет для вас определенную тяжесть или неудобство, и не переключиться на более приятные мероприятия раньше срока. Хороший в романтическом плане день.

Близнецы

Комфортное для вас время, которое нужно наполнить приятными впечатлениями. Старайтесь находиться в обществе, где можно найти сторонников, партнеров для расширения своих проектов. Можно ждать особых знаков внимания в личных, романтических отношениях. В течение дня вы будете сохранять высокую работоспособность и можете сделать много полезных дел в доме. Хорошо сегодня ставить себе задачи, которые помогут расчистить пространство для нововведений в будущем. Уделите внимание своему здоровью - полезны все активные виды спорта, занятия танцами и длительные прогулки.

Рак

Вам не удастся «уйти на дно», и лучше сразу настраиваться на активность и подвижность. Займитесь наведением порядка в доме, приведите в порядок светильники, зеркала, стеклянную посуду. Эти же вещи относятся и к перечню покупок, которые можно делать на Луне во Льве. Хорошо покупать и предметы эстетической направленности, аксессуары, цветы, сладости. Можно посетить косметический салон, парикмахерскую. Но обязательно запланируйте какую-то встречу, постарайтесь находиться в центре интересующих вас событий.

Лев

Этот выходной проведите как можно более активно. Луна в знаке Льва разбудит ваши творческие способности и жажду ярких, сильных впечатлений. Вы получите удовольствие как от спортивных мероприятий, поездок, так и от развлечений, светских мероприятий. Лишь бы не оставаться в четырех стенах, куда-то идти, общаться, обмениваться комплиментами. Благоприятный день для перемен в доме. Ваша активность обязательно должна иметь эстетический подтекст, сопровождаться сменой старого на новое. Можно делать покупки в дом – мебель, светильники, шторы, произведения искусства, аксессуары. Женщины могут покупать для себя ювелирные украшения.

Дева

Рутинную, обязательную работу будет трудно выполнять. Может упасть эффективность. Но как только вы почувствуете вызов, соревнование, азарт или возможность проявить творческие способности, то сразу окажетесь впереди. Хороший день для коллективной работы; особенно, творческой. В любви вам захочется побыть принимающей стороной, не думать об инициативе, но что-то может изменить ваши планы. Вы и другой человек можете придавать одним и тем же вещам разное значение. Не торопитесь с выводами

Сегодня лучше не перенапрягаться и посвятить это время поиску нужной информации и общению с толковыми людьми. То, что вам нужно, приплывет в руки само. Если нет, значит нужно что-то другое.

Весы

Этот выходной проведите как можно более активно. Луна в знаке Льва разбудит ваши творческие способности и жажду ярких, сильных впечатлений. Вы получите удовольствие как от спортивных мероприятий, поездок, так и от развлечений, светских мероприятий. Лишь бы не оставаться в четырех стенах, куда-то идти, общаться, получать комплименты, знаки симпатии. Общение сейчас может приятным образом расширить ваши перспективы.

Благоприятный день для перемен в доме. Можно покупать предметы искусства, материалы и приспособления для своих увлечений, пополнять гардероб.

Скорпион

Благоприятный день для публичных действий, презентаций, лекций. Подходящий для поездки, начала отпуска, путешествия. Приток энергии поможет справиться с трудной работой, но хорошо, если рядом есть те, кто сразу сможет это оценить.

Вы можете оказаться в центре внимания. Хорошо в такое время получить деловое предложение. Вполне возможны и другие события приятного характера – материальное вознаграждение, подарок, приглашение. Кто-то может составить вам протекцию, организовать знакомство с нужным человеком. Проявляйте инициативу.

Стрелец

Расширяются перспективы; можно быстро и удачно решить важный вопрос, о чем-то договориться, получить нужную информацию. Легко будет сотрудничать с окружающими, находить общие интересы и улаживать конфликты.

Какой-то стимул может позвать вас в дорогу или вы будете активно обмениваться письмами и звонками с теми, кто от вас далеко. Вы можете поменять место, где обычно проходят ваши спортивные тренировки или уровень нагрузки.

Общая склонность к общению может означать, что сегодня либо вы окажетесь в гостях, либо они появятся у вас в доме.

Козерог

Понимание выгоды и личных интересов поможет правильно сориентироваться в практической части деятельности. Планируйте на этот день встречи и обсуждения, где ваши логика и интеллект будут подкреплены еще и ярким эмоциональным воздействием на собеседника.

Старайтесь отказаться от стереотипных установок, проще смотреть на необходимость менять свои планы под влиянием обстоятельств. Это хороший период для раскрытия творческой стороны личности, роста популярности и всего, что связано с любовью и удовольствиями. Можно делать покупки.

Водолей

Многообещающий день. Делайте то, что приносит вам радость, благо – это выходной. Полезно сменить обстановку, расширить круг общения, провести день в красивом месте.

Вас может "распирать" от планов и интересов, что в конечном счете грозит перенапряжением. Лучше выбрать что-то одно и следовать своим намерениям. Вам будет легче заниматься тем, что даст возможность быть на виду, вдохновлять других, обучать, передавать опыт.

Прислушайтесь к голосу интуиции – где желательно оказаться, с кем встретиться, кому позвонить. День благоприятен для поездок, семейных встреч. Его можно использовать и для оздоровительных и спортивных мероприятий. Можно делать покупки.

Рыбы

Позвольте себе делать то, что вам нравится. Приложенные усилия приведут к успеху при условии, что вы в хорошем физическом и интеллектуальном тонусе.

Можно делать инвестиции в здоровый образ жизни. Подумайте, что бы вам хотелось изменить во внешнем виде или в стиле жизни, и начинайте действовать. Пробуйте новые методики, ищите информацию и компанию.

Посоветуйтесь с близкими о том, какие дела и мероприятия они считают наиболее срочными, распределите нагрузку и согласуйте это со своими собственными планами. Будьте внимательны к новостям и предложениям. Какие-то шанс сейчас важно не упустить.