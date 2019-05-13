Какой завтра праздник: 14 мая

А вы знали, что 14 мая открывается Международный Каннский кинофестиваль? А еще в России и в некоторых странах мира 14 мая - День фрилансера.
События в этот день:
1948 — Провозглашено государство Израиль.
1955 — Создана Организация Варшавского договора.
Родились:
1727 — Томас Гейнсборо (ум. 1788), английский живописец и рисовальщик.
1951 — Роберт Земекис, американский кинорежиссёр и продюсер.
1961 — Тим Рот, английский киноактер.
1969 — Кейт Бланшетт, австралийская киноактриса.
1971 — Софья Коппола, американский кинорежиссёр, обладательница "Оскара".