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Какой завтра праздник: 14 мая

CC0 / Pixabay / 377053
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (238)
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Этот день является 134-м в григорианском календаре. До конца года остается 231 день.

А вы знали, что 14 мая открывается Международный Каннский кинофестиваль? А еще в России и в некоторых странах мира 14 мая - День фрилансера. 

События в этот день: 

1948 — Провозглашено государство Израиль.

1955 — Создана Организация Варшавского договора.

Родились: 

1727 — Томас Гейнсборо (ум. 1788), английский живописец и рисовальщик.

Картина английского живописца Томаса Гейнсборо Дама в голубом
Public domain
Картина английского живописца Томаса Гейнсборо "Дама в голубом"

1951 — Роберт Земекис, американский кинорежиссёр и продюсер.

1961 — Тим Рот, английский киноактер.

Церемония открытия 65-го Каннского кинофестиваля
© RIA Novosti / Ekaterina Chesnokova
Церемония открытия 65-го Каннского кинофестиваля

1969 — Кейт Бланшетт, австралийская киноактриса.

© AFP 2019 / Angela Weiss
Актриса Кейт Бланшетт на 88-ой церемонии вручения наград премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния

1971 — Софья Коппола, американский кинорежиссёр, обладательница "Оскара".

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (238)

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Теги:
14 мая, праздник, Софья Коппола, Тим Рот, Томас Геинсборо, Кейт Бланшетт, Роберт Земекис, Израиль
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