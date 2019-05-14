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Семья

Какой сегодня праздник: 15 мая

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Этот день является 135-м в григорианском календаре. До конца года остается 230 дней.

А вы знали, что 15 мая - Международный день семьи? А еще 15 мая отмечают Международный день климата и Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.

События в этот день:

Пенсионер на скамейке, архивное фото
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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1648 — Подписан Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну.

1637 — В голландском Харлеме пышно отметили рождение черного тюльпана. Корнелиус и Роза Барль получают премию за выведенный сорт.

1945 — Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро.

Родились:

1848 — Виктор Михайлович Васнецов (ум. 1926), русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты ("Три богатыря", "Аленушка" и другие).

© Sputnik / E. Kogan
Репродукция картины В. М. Васнецова "Три богатыря"

1891 — Михаил Булгаков (ум. 1940), русский писатель, драматург, театральный режиссер.

1940 — Светлана Светличная, актриса, заслуженная артистка РСФСР.

Svetlana Svetlíchnaya (archivo)
© Sputnik /
Svetlana Svetlíchnaya

 

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Теги:
15 мая, праздник, Светлана Светличная, Михаил Булгаков, Виктор Васнецов, Голландия, СССР, Россия
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