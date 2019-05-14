Какой сегодня праздник: 15 мая

А вы знали, что 15 мая - Международный день семьи? А еще 15 мая отмечают Международный день климата и Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.
События в этот день:
1648 — Подписан Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну.
1637 — В голландском Харлеме пышно отметили рождение черного тюльпана. Корнелиус и Роза Барль получают премию за выведенный сорт.
1945 — Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро.
Родились:
1848 — Виктор Михайлович Васнецов (ум. 1926), русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты ("Три богатыря", "Аленушка" и другие).
1891 — Михаил Булгаков (ум. 1940), русский писатель, драматург, театральный режиссер.
1940 — Светлана Светличная, актриса, заслуженная артистка РСФСР.