Какой завтра праздник: 17 мая

А вы знали, что 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества?
События в этот день:
1861 — Впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла.
1909 — Знаменитые Русские сезоны в Париже начинаются антрепренером Сергеем Дягилевым.
1911 — Выход в свет сборника Владимира Маяковского "Я!".
1916 — В Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.
Родились:
1873 — Анри Барбюс (ум. 1935), французский писатель.
1904 — Жан Габен, французский актер.
1945 — Николай Зиновьев, поэт, автор поэтических сборников "Столкновение", "Вовремя" и других.
1970 — Анжелика Агурбаш, белорусская певица, актриса, модель и телеведущая.