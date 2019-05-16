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Какой завтра праздник: 17 мая

© Sputnik / Sergei Pyatakov
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (236)
28910

Этот день является 137-м в григорианском календаре. До конца года остается 228 дней.

А вы знали, что 17 мая -  Всемирный день электросвязи и информационного общества?

События в этот день:

1861 — Впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла.

1909 — Знаменитые Русские сезоны в Париже начинаются антрепренером Сергеем Дягилевым.

Stravinsky’s ballet “The Firebird”: rare photos of the first production
© RIA Novosti /
Сергей Дягилев и Игорь Стравинский

1911 — Выход в свет сборника Владимира Маяковского "Я!".

В.В.Маяковский
© Sputnik / РИА Новости
В.В.Маяковский

1916 — В Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.

Родились:

1873 — Анри Барбюс (ум. 1935), французский писатель.

1904 — Жан Габен, французский актер.

Актер Жан Габен
© AP Photo /
Актер Жан Габен

1945 — Николай Зиновьев, поэт, автор поэтических сборников "Столкновение", "Вовремя" и других.

1970 — Анжелика Агурбаш, белорусская певица, актриса, модель и телеведущая.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (236)

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Теги:
17 мая, Вознесение Господне, праздник, Анжела Агурбаш, Николай Зиновьев, Жан Габен, Анри Барбюс, СССР, Великобритания, Россия
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