Какой сегодня праздник: 17 мая

Этот день является 137-м в григорианском календаре. До конца года остается 228 дней.

А вы знали, что 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества?

События в этот день:

1861 — Впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла.

1909 — Знаменитые Русские сезоны в Париже начинаются антрепренером Сергеем Дягилевым.

© RIA Novosti / Сергей Дягилев и Игорь Стравинский

1911 — Выход в свет сборника Владимира Маяковского "Я!".

© Sputnik / РИА Новости В.В.Маяковский

1916 — В Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.

Родились:

1873 — Анри Барбюс (ум. 1935), французский писатель.

1904 — Жан Габен, французский актер.

© AP Photo / Актер Жан Габен

1945 — Николай Зиновьев, поэт, автор поэтических сборников "Столкновение", "Вовремя" и других.

1970 — Анжелика Агурбаш, белорусская певица, актриса, модель и телеведущая.