Какой завтра праздник: 18 мая

Этот день является 138-м в григорианском календаре. До конца года остается 227 дней.

А вы знали, что 18 мая - Международный день музеев? В этот день множество музеев мира организуют разные празднества, и любой желающий может бесплатно их посетить.

События в этот день:

1830 — В США начато промышленное производство первых газонокосилок.

1923 — Французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.

1958 — На 11-м Каннском кинофестивале "Золотую пальмовую ветвь" получил советский фильм "Летят журавли".

2005 — Футбольный клуб ЦСКА (Москва) выиграл Кубок УЕФА.

Родились:

1048 — Омар Хайям, персидский поэт, математик, астроном, философ.

1868 — Николай II Романов, последний российский император (1894-1917).

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1920 — Иоанн Павел II, глава Римско-католической Церкви (1978-2005), 264-й Папа Римский.

2002 — Алина Загитова, российская фигуристка, серебряный и золотой призер Олимпийских игр 2018, чемпионка Европы.